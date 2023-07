Har livsmestring plass i skolen?

I 2020 ble Folkehelse og livsmestring innført som tverrfaglig tema i overordnet del av læreplanverket. Temaet skal bidra til at elever i norsk skole får kunnskap om flere viktige livsområder, deriblant fysisk og psykisk helse, økonomi og forbruk, ulike verdivalg, og hvordan de kan håndtere tanker, følelser og relasjoner.

Noe av bakgrunnen er at elever opplever høyt skolefaglig stress og psykiske helseutfordringer. De opplever å være ensomme, og den skolefaglige motivasjonen synker allerede på mellomtrinnet i barneskolen.

At læreplanverket setter folkehelseperspektivet på dagsorden og gjennom begrepet livsmestring anerkjenner mennesket som noe mer enn akademisk lærende, er et viktig steg i riktig retning. Men det i seg selv er ikke tilstrekkelig.

Allerede i 2015 la Ludvigsen-utvalget vekt på at sosiale og emosjonelle kompetanser er vesentlige bidrag for fremtidens arbeids- og samfunnsliv. Utvalget støttet seg til internasjonal forskning som argumenterer for at stimulering av elevers sosiale og emosjonelle kompetanser er viktig for mestring av sosialt samspill og skolefaglig arbeid.

Sosiale kompetanser handler om ferdigheter for mellommenneskelig samhandling, mens emosjonelle kompetanser handler om å identifisere og regulere følelser. Kompetansene samspiller, og er samlet sett viktig for at elever skal fungere sammen med andre og i læringsaktiviteter.

Livsmestring er så viktig at det må arbeides med tematikken på en systematisk måte

Internasjonal forskning fremmer også at det bør legges til rette for å forberede barn og unge til å mestre livet generelt og arbeidslivet spesielt. Ikke minst det å kunne delta aktivt i vårt moderne og globale samfunn.

Tiltak som stimulerer sosiale og emosjonelle kompetanser, foregår i samhandling med andre og i læringsmiljøet. Her tilegner elever seg kunnskaper og ferdigheter for emosjonsregulering, sosial samhandling og kommunikasjon samt mestrings- og problemløsing, som er nødvendige både i skolen og for fremtiden.

Stimulering av sosiale og emosjonelle kompetanser støtter arbeidet med livsmestring i skolen. Å lære om hvordan en kan etablere gode relasjoner til andre, regulere følelser på en konstruktiv måte, ha evnen til å være her og nå, kunne planlegge skolearbeidet og å ha tro på at egne evner kan utvikles, er viktig for elevers opplevelse av trivsel og velvære i skolehverdagen.

Å lære hvordan man kan håndtere situasjoner som omhandler disse sidene ved livet sammen med andre, vil kunne lede til god mestring – av nettopp livet. Er det da slik at å stimulere elevers sosiale og emosjonelle kompetanser i læringsmiljøet innebærer én standard for alle, en slags tro om at alle må passe inn i samme form?

Snarere må vi tenke motsatt. Det er ikke et motsetningsforhold mellom elev og læringsmiljø. Den ene part vil alltid være gjensidig påvirket av den andre. Læringsmiljøet på skolen, i klassen, læreren og elever påvirker hverandre gjensidig. Et godt læringsmiljø er et sted der sosiale og emosjonelle kompetanser stimuleres gjennom å gi elever opplevelser av mestring både faglig og sosialt.

Når vi vet hvor viktig dette er, og at livsmestring foreløpig kun gjennomføres som tverrfaglig tema i skolen, bør man stille seg spørsmålet om måten det legges til rette for livsmestring på i dag er god nok?

Er det plass til sosiale og emosjonelle kompetanser i skolen?

Er det hensiktsmessig at et tverrfaglig tema, som favner om et stort omfang av viktige områder for at elever skal utvikle kompetanser for fremtiden, skal være opptil den enkelte skole og lærer å undervise i? Opplever lærerne at de har den nødvendige kompetansen til dette?

Dette leder oss til det overordnede spørsmålet: Er det plass til sosiale og emosjonelle kompetanser i skolen? Det gjør vi et forsøk på å besvare når vi inviterer til debatt med representanter fra praksisfeltet, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet på Arendalsuka i august.

Livsmestring er faktisk så viktig at vi er nødt til å skape rom for at det kan arbeides med tematikken på en systematisk måte. Lærere som opplever at de har behov for mer kompetanse, må få det. Bevisst arbeid med elevers sosiale og emosjonelle kompetanser er en måte å aktivt arbeide med livsmestringsbegrepet.

Ved Nasjonalt senter for atferdsforskning og læringsmiljø (Læringsmiljøsenteret), Universitetet i Stavanger, forsker vi på betydningen av undervisning av sosiale og emosjonelle kompetanser i skolen gjennom den sosiale og emosjonelle læringsintervensjonen ROBUST.

Vi har utviklet en kompetanseheving for lærere og et kunnskapsbasert undervisningsopplegg for elever, som er direkte knyttet til faglige læringsaktiviteter. Målet er å stimulere sentrale kompetanser gjennom en systematisk tilnærming.

Slik vil elever og lærere i første omgang få et felles begrepsapparat for å snakke om psykososiale aspekt ved livsmestring, som virker positivt på læringsmiljøet og som samtlige har anledning til å benytte seg av gjennom hele skoleforløpet.

Å sette av timer til undervisning i slike kompetanser gir anledning for hele klasser til å lære om og reflektere over hvordan ulike situasjoner kan håndteres både i og utenfor skolen. Dette gjøres ved å benytte kunnskaper og ferdigheter som på sikt etableres som sosiale og emosjonelle kompetanser. Elever velger selv hvilke mestringsstrategier de opplever som nyttige og som de ønsker å ta i bruk.

Samtidig skapes både sosial og faglig mestring i fellesskap. Samlet skaper arbeid med sosiale og emosjonelle kompetanser et utvidet fokus på flere psykososiale aspekt som er nødvendig i menneskets utvikling og læring.

Det store spørsmålet om det er plass til sosiale og emosjonelle kompetanser i skolen, gjenstår å besvare.

