Er ytringsfriheten truet?

Koranbrenningen i Sverige har utløst raseri og fordømmelse i flere muslimske land i verden. Dette har forkludret Sveriges innmelding til Nato, ved at Tyrkia og Ungarn ikke godkjente deres tiltredelse. Meningsmålinger viser at et flertall mener det burde være forbudt å brenne ulike religioners hellige skrifter. Dermed har debatten om ytringsfrihetens tatt seg opp igjen.

Blir ytringsfriheten truet av å forby brenning av Koranen, eller andre hellige skrifter, på åpen gate?

Innleggsforfatter Naseem Chaudhry (Privat)

Ytringsfriheten er viktig for å sikre spesielt tre hensyn: den frie meningsutvekslingen, den personlige autonomi og frihet, og demokratiet.

Demokratiet er den moderne styringsformen der bærebjelken er ytringsfriheten. Uten frie ytringer blir det ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse, og da heller intet reelt grunnlag for demokrati.

I vestlig kultur har ytringsfriheten til tider hatt en provokativ form. Gjennom historien har vi sett brenning av BH, brenning av ulike flagg og diverse opptøyer.

Koranbrenning er en voldelig demonstrasjon med en ekstremistisk uttrykksform. Vi ser denne typen aktivisme også i ikke-vestlige land. Undertrykte grupper tyr til nettopp slike midler for å protestere mot den makthavende eliten, fordi de ikke har andre midler eller ressurser til å få utløp for sin frustrasjon på.

Men i vestlige demokratiske land, der borgerne har ytringsfrihet, de har lang skolegang bak seg, de har ressurser og midler til å kunne ytre seg på utallige fredelige måter. Er det da nødvendig å uttrykke seg på en slik ekstremistisk og voldelig måte?

Vestlige land skal jo være mer opplyste og lærde, så hvorfor ikke bruke sin kunnskap til å uttrykke sine meninger på en anstendig og verdig måte?

Personlig mener jeg at det tar seg dårlig ut. For det første er demonstrasjonene rettet mot en minoritet i Europa, og ikke en maktelite. Muslimer er en minoritet i Europa. Denne formen for å demonstrasjon passer mer i de tilfeller der man ikke har andre virkemidler å ta i bruk, eller når man er helt hjelpeløs mot en makthaver. For det andre, hvor mange av de som brenner koranen har egentlig lest koranen? Vet de i det hele tatt hva de demonstrer imot?

[ Ytringsfrihetens pris? ]

I Koranen er det en lignelse i surah Djummah om et esel som bærer et lass med bøker. Lignelsen illustrerer at et esel ikke blir lærd, kun ved å bære et lass med bøker. Koranen burde vekke nysgjerrighet for enhver person som er higen etter lærdom. Koranen har og fortetter å gi kunnskap og utvikling til verdenssamfunnet.

Vestlige land skal jo være mer opplyste og lærde, så hvorfor ikke bruke sin kunnskap og sine ferdigheter til å uttrykke sine meninger på en anstendig og verdig måte?

I et land, der de fleste har en mangeårig skole bak seg, vil det være mer naturlig å lese og argumentere for eller imot Koranens lære, og på denne måten bruke sin ytringsfrihet.

Nei, ytringsfriheten blir ikke kuet av å forby voldelige demonstrasjoner på åpen gate. Ikke når det er fult mulig å benytte ytringsfriheten på mange andre ulike fredelige måter.

Ytringsfriheten skal sikre individuell talefrihet, men med begrensninger mot hatytringer. Derfor er det lov å kritisere Islam, men ikke muslimer ifølge gjeldende lovverk.

I denne sammenheng blir en voldelig demonstrasjon, foran en moskè, i et europeisk land, ganske så malplassert i et ytringsfrihetsperspektiv.

Ønsker man å kritisere Islam, kan det gjøres ved å kritisere og diskutere læren og praksisen på en human måte. Det å oppsøke og demonstrere foran en moskè med ild, blir mer personrettet atferd mot muslimer, og faller mer mot en hatefull handling.

Her er det snakk om at muslimenes ytringsfrihet, religionsfrihet og privatliv blir forsøkt kneblet, ikke aktivistenes.

Vi har alle et ansvar for å respektere hverandres ytringsfrihet, religionsfrihet og privatliv. La oss stå sammen om å verne disse verdiene samtidig som vi sikrer ro og orden.

I et fredelig demokratisk samfunn burde det være en selvfølge å forby demonstrasjoner der hellige skrifter brennes.

[ Ytringsfrihet i brann ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen