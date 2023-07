Dei private aktørane har ikkje skulda for ei todelt helseteneste

Når ein følgjer den offentlege helsedebatten, får ein eit klart inntrykk av at alle ønskjer å motarbeida ei todelt helseteneste, der lommeboka avgjer kor god hjelp du får. Sjølv om ulike politikarar og andre aktørar har ulike inngangar til problematikken, er det eit positivt utgangspunkt at me synest ha det same målet.

Men kvifor blir då forslaga til løysingar så ulike, ja tidvis diametralt motsette?

Innleggsforfattar Dag Sele er Helsepolitisk talsperson i Partiet Sentrum (Privat)

Noko av grunnen finn me openbert i ulike ideologiske tilnærmingar til saka. Den ideologiske haldninga til fordelingspolitikk og fellesskapsløysingar er svært viktig i politikken. Men det blir for spinkelt om det kun skal vera ideologi som styrer.

Det blir for eksempel altfor enkelt å teikna eit bilete av dei private aktørane som dei stygge ulvane og så retta all innsatsen mot å begrensa deira handlingsrom. Her tenker eg kanskje at den politiske venstresida godt kunne ha undertrykt sine litt blinde ideologiske refleksar og sett litt meir pragmatisk på kva helsetenestene våre treng for å levera gode tenester til alle.

Er det rart det blir stadig enklare å lokka kompetente helsearbeidarar over i det private?

Samtidig er ikkje eg i tvil om at høgresida si ideologiske kolsviartru på at privatisering gir betre løysingar enn det offentlege har vore med på å setja fart i todelinga av helsetenestene våre. Private og ideelle helsetilbod er viktige der dei supplerer og samverkar med det offentlege, slik dei i svært stor grad gjer i dag.

Derimot er det etter mitt syn svært skadeleg med eit frislepp der dei private konkurrerer med det offentlege, også om fagfolka som det offentlege har utdanna.

Dette er den problematiske baksida av Høgre sin skjønnmalte baby «Fritt behandlingsvalg». I ei slik ordning får private klinikkar fritt spelerom, utan behovsstyrt avtaleregulering, til å etablera straumlinjeforma tilbod som ofte gjeld ganske ukompliserte tilstandar.

I neste omgang kan dei difor tilby fagfolk god inntening, utan belastninga med travle vakter og dei mest komplikasjonsutsette problemstillingane.

Det er vanskeleg å forstå at ikkje dette skal vera ei oppskrift på å utarma dei offentlege helsetenestene.

Men eg trur det er ein faktor som er langt viktigare enn ulike ideologiske vegval når det gjeld den urovekkande utviklinga me har i helsetenestene våre. Og den faktoren har dessverre dei store partia og skiftande regjeringar eit felles ansvar for.

Det handlar dels om underfinansiering og dels om totalt feilslått organisering av dei offentlege helsetenestene. I tillegg til ei prioritering av helsetenestene som ikkje står i stil med utviklinga i behandlingstilbod og forventningane i befolkninga, har helseføretaksreforma gitt oss sjukehus som blir drivne med blikket stivt festa på bedriftsøkonomiske måltal og rapportering.

Dette har mellom anna ført til både underbemanning og underdimensjonerte sjukehus, med konstant overbelegg. Er det rart at det blir stadig enklare å lokka kompetente og høgt spesialiserte helsearbeidarar av ulike profesjonar over i det private?

Me må sørga for at me ikkje ordnar oss slik at eit fullt frislepp for private, kommersielle aktørar fører til ei utarming av den offentlege helsetenesta

Men denne heilt vesentlege sida av saka er våre sentrale politikarar mindre glade i å snakka om enn å bruka store ord om sine ideologiske motsetnader. For både når det gjeld helseføretaksreforma, den svake prioriteringa av helsetenestene og mangeårige unnlatelsessynder overfor fastlegeordninga, har nemleg dei store partia ein felles historie og eit felles ansvar.

Og det er ikkje mykje som er så konservativt og vanskeleg å endra som ein ikkje uttalt allianse mellom Ap og Høgre!

Partiet Sentrum har i fleire år forsøkt å peika på at den feilslåtte helseføretaksreforma anten må skrotast eller vesentleg endrast. No er det heldigvis utredningar på gang som viser positive signal.

Men det gjenstår å sjå i kor stor grad debatten vil bli styrt av gammal prestisje. Ideologisk sett er me i Sentrum også opptekne av fellesskapsløysingar. Men me trur samtidig at dei beste løysingane ofte blir til i samhandling mellom ei sterk, offentleg helseteneste og private, gjerne ideelle aktørar.

Me må berre sørga for at me ikkje ordnar oss slik at eit fullt frislepp for private, kommersielle aktørar fører til ei utarming av den offentlege helsetenesta.

Om ikkje det blir teke drastiske grep på dette feltet, får me til slutt truleg ikkje berre ei todelt helseteneste, men ein situasjon der kvar og ein må skaffa seg den helsehjelpa eller den forsikringa dei har råd til.

Slik me no styrer, er todelinga av helsetenestene ikkje berre ei frykt for framtida, men allerede i ferd med å bli ein realitet. Og, for å sitera president Anne-Karin Rime i Legeforeninga:

«Det er et politisk paradoks at det skjer på Arbeiderpartiets vakt.»

