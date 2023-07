Ukraina er ingen grunn til å si ja til EU

Norge stiller seg i dag bak de samme sanksjonene som resten av EU, i tillegg gir vi mer i støtte enn flere europeiske land til sammen. Hva er det egentlig EU gjør bedre enn oss?

Den 24. februar i fjor skjedde en brutal invasjon av Ukraina. Siden da har utallige land stått samlet for å støtte Ukraina, men til tross for påstandene fra EU-tilhengerne er det landene utenfor EU som har gjort mest.

Lars Barstad Løvold Lars Barstad Løvold er politisk nestleder i Ungdom Mot EU. (Privat)

Det tok EU flere dager å svare på invasjonen av Ukraina, og de gjorde det mest på grunn av press fra Storbritannia og USA – to land som ikke er med i EU. USA og Storbritannia er de to landene som totalt sett har støttet Ukraina sterkest. Både finansielt, men også gjennom våpenstøtte og militært utstyr.

Norge er også en betydelig bidragsyter. Ifølge Kiel-instituttet for økonomi er Norge det landet som har gitt mest økonomisk støtte som andel av BNP i hele verden. Norge har gitt mer økonomisk støtte enn en rekke europeiske land til sammen.

Likevel mener EU-tilhengere at Norge må slutte seg til EU for å kunne stå like sterkt mot Russland som andre europeiske land.

Norge har gitt mer økonomisk støtte til Ukraina enn en rekke europeiske land til sammen.

En av grunnene til at Norge og andre land utenfor EU kan stå sterkere i støtten av Ukraina enn EU, er økonomisk vekst og stabilitet. Norge har et av de største bruttonasjonalproduktene per innbygger i verden. USA har lenge hatt betydelig større BNP-vekst enn Eurosonen, selv Storbritannia har hatt større BNP-vekst i 2022 og så langt i 2023 enn eurosonen – etter brexit.

Det er fantastisk at en rekke land står samlet mot den brutale invasjonen av Ukraina, nøyaktig det samholdet trenger vi mer av. Jo flere som står samlet i denne krisen, jo bedre.

Men man trenger absolutt ikke EU for å kunne stå samlet mot en brutal invasjon av et vestlig demokrati. Norge er det beste beviset på nettopp det.

[ Wagner-gruppens forretningsimperium ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen