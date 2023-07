Feil om norsk innsats for havet

Dagsavisen skriver 16. juni 2023 at regjeringen skal stanse den vellykkede satsingen mot plastforurensning. Det er feil.

Norge er en pådriver i kampen mot marin forsøpling. Det nåværende bistandsprogrammet mot marin forsøpling løper ut i 2024. Da er det helt vanlig at vi vurderer i hvilken form innsatsen føres videre.

Stortingets spørretime Anne Beathe Tvinnereim (Sp) (Ole Berg-Rusten/NTB)

Samtidig forhandler verden nå en global avtale mot plastforurensing, som det er en ambisjon om å forhandle ferdig innen slutten av 2024. Det vil være et stort behov for finansering for å gjennomføre avtalen, særlig i utviklingsland.

Da er det er naturlig at vi ser disse tingene i sammenheng, slik at vi får mest mulig effekt ut av hver bistandskrone.

Det er anslått at 9 til 14 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Uten nye og effektive tiltak vil dette øke til 23 til 37 millioner tonn innen 2040. Norge har jobba lenge for å sette dette problemet på den internasjonale dagsordenen og for at land skal påta seg strengere forpliktelser.

Den norske innsatsen for sunne og rene hav vil fortsette med styrket kraft

Siden 2018 har Norge hatt en betydelig innsats rettet mot å støtte utviklingsland i å redusere og forhindre marin forsøpling. Vi har forpliktet 1,6 milliarder kroner til dette arbeidet fram til slutten av 2024. Norge har støttet over 50 prosjekter med tiltak i over 34 land, med særlig fokus på Sørøst-Asia.

Resultatene fra innsatsen er i stor grad positive. En nylig gjennomgang viste at prosjektene har gitt et moderat-til-stort bidrag for å forhindre og redusere marin forsøpling. Programmet har hatt betydelig påvirkning i arbeidet med å få på plass en ny global avtale om plastforurensning.

Sammen med partnere har vi blant annet bidratt til bedre avfallshåndtering i byer og landsbyer i Indonesia og Vietnam, ryddet kystsoner og elver i India, og styrket regionale og nasjonale reguleringer for å forhindre marin forsøpling. Vi har også engasjert privat næringsliv som bidrar med gode og innovative løsninger.

Mange av prosjektene har fokusert på å bedre arbeidsvilkår i avfallshåndteringssektoren, inkludert uformell sektor. Vi ser også økt likestilling for særlig kvinnelige avfallsplukkere.

Andre prosjekter har investert i ansvarlig forbruk og produksjon, blant annet gjennom å teste ut alternativer til plast. I tillegg har programmet også bidratt til å bekjempe ulovlig internasjonal handel og eksport av plastavfall.

Norge skal fortsatt gå i front for å styrke internasjonal innsats for rene og bærekraftige hav, inkludert marin forsøpling og mikroplast. Vi skal lære av erfaringene så langt, fortsette med de delene av bistanden som fungerer godt og utvikle innsats som støtter den globale plastavtalen.

Det er for tidlig å si akkurat hvordan denne innsatsen vil se ut. Men det som er helt sikkert er at den norske innsatsen for sunne og rene hav vil fortsette med styrket kraft.

