I Dagsavisen 5. juli skriver fem eiendomsdirektører om boligpolitikken i Oslo. De mener at løsninga på boligutfordringene i Oslo er å bygge flere boliger og fjerne reguleringer. Så klart må man bygge flere boliger, men i et fullstendig uregulert utleie -og boligmarked der unge er maktesløse overfor bolighaier, er løsninga mer regulering, ikke mindre.

I dag opplever mange unge i Oslo at det å kunne kjøpe sin egen bolig kun er en fjern drøm. Skal flere av oss få muligheten til å en dag kjøpe oss leilighet i Oslo, er boligbygging det viktigste grepet. Men det kan ikke være det eneste.

Har man mye penger fra før, er noe av det aller mest lønnsomme man kan gjøre å kjøpe opp masse boliger og leie dem ut. Men hvis det skal bli enklere for oss unge hjelper det ikke at det bare bygges nye boliger, man må også sørge for at boligene faktisk går til oss. Ikke blir kjøpt opp og leid ut privat.

Vi har sett skrekkeksempler der vanlige boliger kjøpes, deles opp, og leies ut som rom på 4,5 kvm.

Skal det bli lettere for oss unge å komme oss inn på boligmarkedet, må vi gjøre det vanskeligere for bolighaiene.

Når man kjøper bolig nummer to, fem eller hundre bør det skattlegges hardere. Og vi må innføre en tredje boligsektor så man kan heve kvaliteten på de boligene som leies ut.

Samtidig er det ikke alle som kan eller skal eie sin egen bolig heller. Mange studenter og lærlinger har ikke nok egenkapital, eller skal bare bo i Oslo en periode. Derfor er det bra at Arbeiderpartiet skal bygge 3000 nye studentboliger.

Mange kommer likevel fortsatt til å måtte leie privat. Da må vi også sørge for at leiemarkedet tilrettelegges mer for oss som skal bo der, og mindre for de som tjener penger på det.

I alt for mange år har man latt markedet alene styre over noe så viktig som hjemmene til folk. Vi trenger mer regulering av boligmarkedet, ikke mindre.

