Lærlinger er en vaksine mot rørkaos

Det skal bygges enormt mye i årene fremover, og et vell av uløste oppgaver står foran landets rørleggere. Køen av oppgaver er mye lengre enn det dagens rørleggere har kapasitet til å løse.

Per Ivar Harila (Mestergruppen/CF-Wesenberg)

Det er lett å se på oppgangen i søkertallene til rørleggerutdanning og puste lettet ut, men jobben har bare så vidt begynt. I dag er det i praksis læreplassgaranti i vår bransje. Dette er noe av grunnen til at søkertallene til rørleggeryrket går opp. Når vi nå ser en kortsiktig nedgang i vårt totalmarked, er det viktig at vi likevel opprettholder fokuset på å utdanne rørleggere. Det er svært viktig for at vi skal kunne bidra godt i ombyggingen av Norge til et moderne fornybarsamfunn.

Væsker og vann i rørsystemer inngår i løsninger for varme- og kjøleprosesser i moderne bygg og boliger. Vannbåren energi tilknyttet varmepumper og kjøleaggregat er de mest energieffektive systemene for rett temperatur i bygg. Dette er tekniske og kompliserte greier, men det er viktig om vi skal klare å bo på en mer bærekraftig måte. Akkurat derfor trenger vi rørleggere som har fått så mye erfaring som mulig i så ung alder som mulig.

Også offentlige vann- og avløpssystemer skal oppgraderes, og her må det investeres store summer. Noen av disse rørsystemene er nesten hundre år gamle, og ifølge en rapport fra interesseorganisasjonen Norsk Vann i 2021, er det nødvendig med investeringer på 195 milliarder kroner i oppgradering frem mot 2040.

De færreste tenker på dette før problemene oppstår, men fontener midt i gatene, oversvømte kjellere, urent drikkevann og tette toaletter gir en helt annen bevissthet om rørleggeres arbeid.

Det er altså ingen tvil om at Norge vil trenge flere rørleggere fremover. Vi har i mange år vært avhengig av hjelp fra utlandet for å dekke behovet, men det er upraktisk, og det er dessuten ikke like attraktivt å jobbe periodevis i Norge som det har vært de siste tiårene. Aktivitetsnivået i mange av rørleggernes hjemland har økt betydelig i flere år, og lønnsforskjellene har gått ned. Det er gode nyheter for rørleggere i andre land, men setter oss på prøve her hjemme.

For oss som er i bransjen, er det fantastisk å se at søkertallrekorden til rørfag har blitt slått i år igjen. Søkningen i 2022 var 52 prosent høyere enn siden bunnpunktet i søkningen i 2017. I år har antallet søkere steget ytterligere. Det viser at vi har potensial til å dekke behovet både for lærlingplasser og ferdigutdannede rørleggere.

Hvorfor jeg allikevel fortsatt mener vi som bransjeaktører må fortsette å bidra til at flere utdannes til rørleggere?

Jo, fordi det trengs lærlingplasser for at rørleggerungdommene skal få fagbrev. Det er selskapene selv som organiserer dette, og de fleste rørleggerne jeg kjenner trekker frem lærlingperioden som da de virkelig lærte seg jobben, selv om utdanningen også er viktig.

VVS Norge er en paraply for flere kjeder, og vi tar nå grep fra vår kant. Vi har iverksatt flere tiltak for å stimulere medlemmene i våre kjeder til å etablere flere lærlingplasser, og heldigvis er responsen god. Det er ikke bare rørleggerne som har varme minner fra lærlingtiden.

Selskapene har som regel stort utbytte av å ha lærlinger - men det krever innsats. Gevinsten er nye innspill i arbeidspraksisen – og ikke minst tilgang på ressurser med en opplæring som passer perfekt til fast arbeid i bedriften når de har fått fagbrev.

Norge trenger flere rørleggere. Vi kan oppnå det om vi som bransje sørger for tilstrekkelig antall lærlingplasser. De kommer ikke av seg selv.

