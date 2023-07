Grønn vekst er en illusjon

Det er ikke sjeldent vi hører politikere som i et euforisk toneleie adresserer uttrykket “grønn vekst”.

Vi skal satse mer på grønne energikilder og bevare verdifulle naturtyper, men det skal vi gjøre samtidig som økonomisk vekst fortsatt skal være premisset og forutsetningen for våre handlinger.

Espen Oseid Danielsen (Privat)

Jeg vil påstå følgende: grønn vekst finnes ikke. Det er en illusjon. Det grønne skiftet er ikke et skifte hvor økonomisk vekst hverken bør eller kan være premisset for våre handlinger og vår tilnærming. Et slikt premiss er på en direkte kollisjonskurs med det som kreves for en bedre planet for mennesker, dyr og økosystemer.

Jeg sier som så mange foreldre og medborgere: du kan ikke få i pose og sekk. Økonomien vår i Norge tåler et skifte for en mer bærekraftig utvikling og et mer bærekraftig samfunn.

Det er heller fordelingen av økonomiske goder som må under lupen og gjøres noe med, ikke at veksten som sådan nærmest må være garantert før et grønt initiativ iverksettes.

Hvis ikke vi i Norge kan lede an i denne måten å se klima, miljø og natur opp imot tvangstanken om økonomisk vekst, hvilke andre land er så bedre rustet enn oss?

Det er heller ingen kontroversiell påstand å stadfeste følgende: penger, og herunder økonomisk vekst, er ikke det eneste som er av verdi. Naturopplevelser, ren luft, stillhet og dyreliv er også av høy verdi for de aller fleste av oss. Vi må la slike verdier gå foran pengeverdien.

Så får vi politikere arbeide mer målrettet for å fordele økonomisk velstand bedre i befolkningen.

