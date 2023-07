Vin, varme og vann

Båt- og badelysten til oss nordmenn stiger i takt med temperaturen på gradestokken og antall solværsdager. Rust og rusk i maskineriet fra en lang og kald vinter, skal oljes i varme sommerkvelder. Samvær med gode venner og familie, kanskje en flørt – lukten av hav, noe godt på grillen eller båtmotoren som durer.

Vått badetøy, tørre håndduker, fiske, is og reker. Gjensyn med gamle favorittsteder – eller jakten på nye perler. Få ting kan konkurrere med en norsk sommer på sitt beste!

Siv Jensen og Eli Marie Stavlund (Privat)

For mange inkluderer det også alkohol – enten det er en pils på brygga, ti på svaberget eller et glass hvitvin. Hvert år minner ulykkesstatistikken oss på at bade- og båtlivet innebærer risiko, selv om vi som jobber på feltet skulle ønske det var annerledes. Årsakene bak ulykker og drukning er flere og sammensatte. Alkohol og ruspåvirkning er en av dem.

Derfor har vi lyst til å komme med en vennlig påminnelse: nemlig å tenke seg om en ekstra gang. For når alkohol kombineres med båt -og badeliv vet vi dessverre at risikoen for ulykker øker. Vi vet også at risikoen øker for at en eventuell ulykke ender dårlig.

For selv om du er en av de som seiler, padler, stuper eller svømmer godt – er du likevel ikke en fisk

For det første gjør alkohol gjør oss litt mer vågale. Et glass vin eller en pils (eller flere) gjør oss litt mer impulsive, og vi blir mer villig til å ta risiko. I tillegg reduseres evnen vår til å tenke konsekvenser. Det øker risikoen for at ulykker oppstår.

For det andre reduserer promille i blodet evnen vår til å håndtere uforutsette hendelser. Vi får dårligere oversikt, og dårligere evne til å redde oss selv – og andre. Svømmetakene våre blir slappere, vi mister lettere bevisstheten, og kroppen kjøles raskere ned i vann. Alkohol reduserer overlevelsestiden vår i vann betydelig.

Derfor kan det være lurt å tenke seg ekstra godt om når man drikker alkohol og oppholder seg i, på eller ved vannet. Enten det er før du skal prøve et nytt stup i ukjent farvann, legge ut på en lang svømmetur, skal føre båten hjem fra festival eller du er på vei opp i båten du skal sove i etter litt for mange glass.

For selv om du er en av de som seiler, padler, stuper eller svømmer godt – er du likevel ikke en fisk, som vi i Flyte sier i årets kampanje med mål om å forebygge drukning.

[ Gode bøker å lese i sommer ]

Vi skal kunne nyte sommeren til det fulle! Det gjør vi best når den er trygg. I tillegg til å være bevisst risikoen knyttet til alkoholbruk ved vann, oppfordrer vi deg til å ha respekt for vann, vær og lokale forhold – og å kjenne dine egne grenser.

Bruk flyteutstyr, og følg Sjøvettreglene når du ferdes i båt. Husk at det ikke er noen skam å snu, og at barn aldri skal bade alene.

Nå er badetemperaturene på vei opp flere steder i landet. Noen steder er de behagelige, andre steder overkommelige. Vi kryr til vannet – enten på kysten, eller i innlandet. Selvfølgelig gjør vi det. Få ting kan måle seg med norsk sommer ved vannet.

Men idet vi legger oss ned på brygga, hiver en burger på grillen eller stiger om bord i båten – håper vi dere husker at ting blir litt mer risikofylt ved vannet, når vi drikker alkohol. Selv om det ikke nødvendigvis virker slik.

God, trygg sommer!

[ Det er nok nå. Mer enn nok ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen