Leiemarkedet er en fattigdomsfelle

Boligmarkedet er helt ute av kontroll i Oslo. Dersom du ikke har en svært høy inntekt og/eller arver penger er det umulig å kjøpe seg et egnet sted å bo i byen vår. Sykepleierindeksen, måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe, og i Oslo er tallet 1,5% av boligene.

Da sier det seg selv at mange i arbeiderklassen som jobber i Oslo blir tvunget til å bo utenfor byen eller i randsonen av byen.

Stian Amadeus Antonsen er bystyrekandidat for SV i Oslo.

Det betyr også vi får opphopninger av gylne rike ghettoer i vest, mens vi får konsentrasjon av levekårsutfordringer i deler av Oslo øst og sør. Dette er ikke bare urettferdig, det skaper også en dårligere by hvor vi ikke blir kjent med hverandre på tvers.

Det gjør også at de som står utenfor boligmarkedet blir særlig sårbare og har begrenset innflytelse over viktige avgjørelser som hvor familien skal bo og hvor barna skal gå på skole.

Når arv blir en viktig inngangsbillett for å komme inn på boligmarkedet, fører det også til at de med liten botid og lave lønninger ofte blir stående utenfor boligmarkedet.

Vi trenger å styrke rettighetene til de som leier og vi må opprette en tilsynsordning slik at færre blir utnyttet på leiemarkedet

Har du penger til å kjøpe egen leilighet er det lite sannsynlig at en selger vil si nei dersom du byr mest.

På leiemarkedet kan mange være utsatt for rasisme og fordommer, som gjør at utvalget kan bli begrenset. Enkelte vurderer til og med å bytte navn for å forsøke å unngå diskriminering på leiemarkedet.

Instagramkontoen «Min drittleilighet» har illustrert utallige eksempler på dyre og dårlige leiligheter som tilbys i det private markedet.

Fra England er det dokumentert at innvandrere er særlig utsatt for å bo i leiligheter som er så helseskadelige at det kan få fatale konsekvenser, blant annet døde to år gamle Awaab av lungeskader på grunn mugg i en utleieleilighet.

For alle som er opptatt av ulikhet og inkludering er det helt åpenbart at sosial boligbygging må blir det viktigste i den kommende bystyreperioden. Vi må bygge mer, slik at vi kan tilby boliger til de som ønsker å bo i byen vår.

Så må vi tilby langt flere veier inn i boligmarkedet. I dag er leiemarkedet en fattigdomsfelle hvor man aldri rekker å spare opp penger til å kjøpe egen bolig. Ved å satse på leie til eie og andre varianter av tredjeboligsektor, vil flere kunne komme inn.

Men, det skal også være trygt og godt å leie bolig. Vi trenger å styrke rettighetene til de som leier og vi må opprette en tilsynsordning slik at færre blir utnyttet på leiemarkedet. Vi må også trappe opp Oslobostøtta slik at husleia blir redusert for de som bor i kommunal bolig.

Alt dette vil selvsagt koste, men dersom vi skal skape en inkluderende by hvor vi møtes på tvers har vi ingen andre valg.

