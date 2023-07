Sånn gjør vi det her i Norge?

I flere uker har debatten om elevene som ville hilse rektoren med hånd på hjertet i stedet for å håndhilse rektoren under en avslutningsseremoni, og rektoren som reagerte med en tordentale om hvordan ting gjøres i Norge, gått på høygir.

Her kommer en liten påminnelse til alle som har så veldig sterke meninger om hvordan guttenes adferd i denne situasjonen er et brudd med verdiene og holdningene som kan tolereres i den norske skole om hva den samme skolen faktisk bør ha lært elevene innen de forlater ungdomsskolen.

Jeg begynner med et kompetansemål i læreplan samfunnsfag etter 10. trinn med følgende ordlyd: Eleven skal kunne “reflektere over likheter og ulikheter i identiteter, levesett og kulturuttrykk og drøfte muligheter og utfordringer ved mangfold”

Det vil si, etter avsluttet ungdomsskole skal norske elever kunne reflektere over at det finnes ulike måter å være på, kommunisere på. Det finnes for eksempel ulike måter å vise respekt på, og ulike måter å vise andre mennesker at man ikke respekterer de.

Men det å finne ut hva som er tilfellet i en konkret situasjon krever altså refleksjon - det at man setter seg inn i situasjonen, belyser hvordan situasjonen kan tolkes ut ifra ulike ståsteder. Elevene øver mye på nettopp dette i norske klasserom.

Det å ta innover seg at bildet man har dannet seg kan være ufullstendig eller feilaktig er noe mange av oss kan ha godt av

Elevene skal også kunne drøfte muligheter og utfordringer som det å omgås med ulike væremåter, identitets- og kulturuttrykk innebærer. Dette er ingen skjønnmaling. Når folk legger ulike betydninger i ulike praksiser foregår det nemlig ikke alltid friksjonsfritt.

Man kan misforstå hverandre. Og man kan bli irritert og frustrert over å føle seg misforstått eller ikke anerkjent som den man er. Men skal være forsiktig og nøye med å tolke, og ikke være for skråsikker på at men vet hvor man har “den andre”.

Kompetansemålet sier ikke at eleven skal sitte igjen med et fasitsvar på “hvordan ting gjøres her i Norge”. Tvert imot - det åpner et rom for åpen utforskning, nysgjerrighet og ettertanke.

Overordnet del til læreplanverket, som læreplanen i samfunnsfag er en del av, har noen nydelige formuleringer om kritisk tenkning som hjelper videre på veien med refleksjonen rundt og drøfting av ulike væremåter. Dette er min favoritt:

“Hvis ny innsikt skal vokse fram, må etablerte ideer granskes og kritiseres med teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis. Elevene skal (..) også kunne forstå at deres egne erfaringer, standpunkter og overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige.”

De voksene er elevenes rollemodeller, i og utenfor skolen. Når de skal på den ene siden lære seg å stille seg kritisk undersøkende til alt som blir presentert for dem som en “urokkelig sannhet”, også på en andre opplever at et “sånn gjør vi det her” blir trumfet gjennom med makt, mister oppmuntringen til selvstendig, kritisk tenkning mye av sin troverdighet.

Jeg skulle ønske meg at all de voksne som nå er så skråsikker på hva det betyr når noen gutter på en uteksamineringsseremoni etter fullført ungdomsskole ønsker å legge hånd på hjerte i stedet for å håndhilse rektoren, ville leve opp til det som elevene skal ha lært gjennom skolegangen.

Kanskje det å ta innover seg at bildet man har dannet seg kan være ufullstendig eller feilaktig er noe som mange av oss kan ha godt av i denne sammenhengen.

Jeg har intet fasitsvar om denne situasjonen, bare mange spørsmål om hvor på veien. Kommunikasjonen mellom guttene og skolen/rektoren gikk galt. Fordi det vi ser i videoene som kurserer virker som et kollaps av alt 10 års skolegang skal ha gitt elevene av erfaring og læring.

Jeg syns det er uendelig trist at elevene på denne skolen, og deres foreldrene, skal sitte igjen med et “sånn gjør vi det her i Norge” som siste ord - og at disse ordene nå forsterkes til en kulturkamp i den offentlige samtalen.

