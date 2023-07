Mens vi venter på ny byrådserklæring i Oslo

Hvordan havnet vi her?

Politikerne i Oslo har hovedansvaret for boligbyggingen i hovedstaden. Men vi mener de forsømmer sitt ansvar.

Som aktører i boligbransjen ønsker vi å utvikle og bygge nye boliger, slik at selskapene våre går godt. Vi er også drevet av verdier og engasjement. Vi vet at vi gjør en jobb som betyr mye for mange. For menneskene i byen vår og deres trygghetsfølelse, for unge i etableringsfasen, for utjevning av sosiale forskjeller og for byens tilgang på egen kortreist arbeidskraft.

Vi mener boligkrisen er en av de viktigste politiske sakene i Oslo akkurat nå. Men vi savner det samme engasjementet hos byens politikere.

Topplederne som signerer denne kronikken. Øverst f.v: Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom, Bård Folke Fredriksen i NBBL, Sverre Molvik i Selvaag Bolig, Hilde Vatne i JM Bolig og Daniel Siraj i OBOS. (Privat)

Vi sitter ikke med alle svarene på hvordan vi skal løse boligutfordringene i Oslo. Men samlet sitter vi på bred kunnskap. Som vi gjerne vil dele, diskutere og utvikle sammen med ansvarlige myndigheter.

Og vi vil ha debatt. Fordi debatt bidrar til oppmerksomhet, engasjement og økt forståelse, som igjen kan bidra til bedre felles beslutninger – som alle kan stå inne for – uavhengig av parti og med varighet over flere byrådsperioder.

Vi trenger samling om en boligpolitikk som virker over flere valgperioder

Vi trenger flere boliger i Oslo. For å få opp byggetakten må vi øke tilførselen av nye byggeområder og detaljregulerte boligtomter. Tempoet i ansvarlige etater må opp.

Det krever tydelige mål og tydelige kommandoer fra byrådspolitikerne våre.

Vi vet ikke hvem som styrer byen vår etter høstens valg, om det blir utskiftning eller ikke. Men vi vet at en ny byrådserklæring for de neste fire årene skal skrives. Uavhengig av hvem som fører erklæringen i pennen – har vi klart et forslag til første målsetting.

«For å sikre byens, innbyggernes og virksomhetenes trygghet og velferd, erklærer byrådet et mål om å legge til rette for årlig bygging av minst 4000 boliger fra og med 2025.»

Det finnes heldigvis alltid flere veier til målet. Vi har noen konkrete forslag til overordnede tiltak som byrådet kan beslutte for å sikre måloppnåelse og utløse engasjement, fokus og handling for styrket boligforsyning.

1. Etablere årlige måltall for boligutvikling i Oslo som sikrer at det alltid detaljreguleres nok tomter for å styrke tilbudet av boliger i Oslo. Planmyndighetene må rapportere på disse målene.

2. Innføring av tidsfrister i alle deler av planprosessene med gebyrbortfall og/eller andre konsekvenser ved negative avvik.

3. Omfanget av ekstra særkrav i Oslo må begrenses. Leilighetsnorm, rommelighetsnorm og utearealnorm må minimum revideres. Oslo må følge nasjonale krav.

4. Om alternative planer skal fremmes i en pågående plansak skal det bestilles og godkjennes av politiske myndigheter – i byrådet eller i byutviklingsutvalget.

Vi tror det må sterk vilje og konkrete mål over tid til, om vi skal klare å beholde den norske boligmodellen i Oslo som gjør byen og landet til et av verdens beste å bo i. Det må være ambisjonen også for fremtiden. Vi trenger samling om en boligpolitikk som virker over flere valgperioder.

Nå kan ikke Oslo vente lenger.

Godt valg!

