Forslagene om økt privatisering har liten støtte blant folk

Skal mer av velferden i kommunen privatiseres? I mange kommuner kommer partiene til å være uenige om det i valget i høst. Høyresiden ønsker mer privatisering av velferden. Venstresiden er mer kritisk. Særlig er uenigheten stor om hvor mye av velferden som skal tilbys av kommersielle selskaper som tjener penger på å drive velferdstjenester.

Dette er en av de viktigste sakene norske velgere må ta stilling til i høst. På mange måter er det et politisk paradoks, siden undersøkelser viser at det ikke er et stort sug i befolkningen etter mer privatisering.

Axel Fjeldavli (Siw Pessar)

Debatten har vært krass. Blant annet har det fra høyre kommet beskyldninger om at det er «velferdssabotører» på venstresiden, mens begrepet «bendelormøkonomi» har blitt introdusert i debatten fra venstre av organisasjonen For Velferdsstaten.

Debatten er antakelig hard av to grunner. Den første er at det er sterke egeninteresser involvert. De private kommersielle velferdsbedriftene ønsker, som andre bedrifter, å tjene mer penger. Ansatte i eldreomsorg, barnevern og andre deler av velferden ønsker på sin side ikke kuttene i lønn og pensjon som ofte skjer ved privatisering.

[ Oslo Høyres plan: Kan privatisere de dårligste sykehjemmene først ]

Men for det andre er det et spørsmål om hvordan samfunnet vårt skal se ut, og hvor verdier som valgfrihet og fellesskap kan komme i konflikt. Kort sagt: Hva slags velferdssamfunn ønsker vi oss? For å få svar på spørsmålet fikk vi i Tankesmien Agenda hjelp av Respons Analyse til å gjennomføre en spørreundersøkelse. 1024 personer ble spurt Ønsker du en større eller mindre andel … privat kommersielt barnevern, barnehage, eldreomsorg og helsetilbud, samt privatskoler.

Svarene var tydelige: For alle disse velferdsområdene er det bare et lite mindretall som ønsker økt privatisering. For barnevern er andelen aller minst, 15 prosent. Skepsis til økt privatisering er ikke så overraskende.

Tall fra forskningsstiftelsen Fafo og Norsk monitor har vist en økt skepsis til privatisering og konkurranseutsetting over litt lengre tid. Jon Spilling, som har ansvar for Norsk monitor-undersøkelsen hos Ipsos, har kalt redusert støtte til privatisering «kanskje den største megatrenden vi kan spore i nordmenns holdninger de siste 20 årene», ved siden av endring i gudstro.

Høyresiden skal ha honnør for å løfte en sak som ikke er på deres hjemmebane. Spørsmålet er likevel om det er feil sted å plassere den politiske energien

Det som kanskje er mer overraskende, er at andelen som ønsker å redusere innslaget private/kommersielle aktører er større enn andelen som ønsker å beholde det som i dag, og større en andelen som ønsker å øke innslaget av private/kommersielle aktører på alle velferdsområder.

35 prosent av oss ønsker å for eksempel å redusere andelen private kommersielle helsetilbud, 39 prosent ønsker å redusere andelen privatskoler, 46 prosent ønsker å redusere andelen private kommersielle aktører innen barnevernet.

Det kan være mange grunner til at bildet er som det er, men det kan se ut til at mange er bekymret for hva det vil si for samfunnet om mer privatiseres. I to undersøkelser forskningsstiftelsen Fafo gjorde i 2018 og 2022, er det økte forskjeller den negative konsekvensen flest tror konkurranseutsetting av velferd fører til. To av tre mener forskjellene vil øke. Det er kanskje ikke så rart.

Det er for eksempel godt kjent at både det amerikanske helsevesenet og det svenske skolesystemet har blitt sterkt privatisert, som i neste omgang har bidratt til økende forskjeller der.

I dag er omtrent halvparten av barnehagene og barnevernet i Norge privat drevet. Det samme gjelder rundt en tidel av skolene og helsetjenestene. Over tid har det også blitt slik at færre og færre av de private drives non-profit og av ideelle stiftelser, mens mer og mer drives av store kommersielle selskaper.

For noen måneder siden gikk Høyres toppolitikere i storbyene ut med et felles krav om privatisering av barnehager, barnevern og eldreomsorg. Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg uttalte at «Dette blir en viktig kampsak», og «vi kan garantere at vi skal slippe til alle gode krefter». Nå går partiet til valg på det.

Høyresiden skal ha honnør for å løfte en sak som ikke er på deres hjemmebane, men som svarer til deres ideologiske kompass. Spørsmålet er likevel om det er feil sted å plassere den politiske energien.

Spørsmålet om velferdssamfunnets videre utvikling er kanskje satt enda mer på spissen i 2023 enn det har på en stund. Vi har en alvorlig mangel på helsepersonell, snart er en halv million nordmenn over 80 år og vi har større behov i det offentlige enn på lenge, også på områder som forsvar og beredskap.

Da blir prioriteringene tøffere. Det vi velger for velferden nå vil bety mye for hvilket velferdssamfunn vi får i framtiden.

