Domstolene må rekruttere fra TikTok-generasjonen

Rettssikkerhet er et begrep som i løpet av få år har blitt godt etablert i norsk offentlighet. I den siste tiden er det særlig én sak som har aktualisert begrepet – gruppevoldtektssaken i Bergen.

Her har de involvertes navn blitt spredt i sosiale medier, i tillegg tiltalen, bilder og andre detaljer fra rettssaken. Rettssystemet har blitt utfordret, og domstolene har blitt karakterisert som maktesløse i møte med TikTok-generasjonen.

Flere som har spredt navnene digitalt er anmeldt, men, som flere påpeker, har vi ikke noe forbud mot dette. Tvert imot har domstolene som prinsipp at retten skal være åpen. Det betyr at alle, til enhver tid, har mulighet til å følge en rettssak.

Åpenhetsprinsippet handler om å beskytte de involvertes rettsikkerhet. Ved å la rettssaker være offentlige, skal de involverte beskyttes mot maktovergrep fra staten.

Bergenssaken viser hvor store omkostningene kan bli hvis ikke retten begynner å tenke nytt

For å være sikker på at en straffesak følger regler og prosedyrer, og at involverte i en rettssak ikke blir behandlet tilfeldig eller utfra dommernes personlige preferanser, skal offentligheten ha innsyn.

Gjennomsiktighet blir sett på som den viktigste beskyttelsen mot statens suverene makt. I Bergenssaken har åpenhetsprinsippet blitt satt på hodet ved at offentligheten har blitt fienden. Det er vi, godt hjulpet av ny delingsteknologi, som truer hverandres rettssikkerhet.

I Bergenssaken har retten utvist tilhørere som ikke har respektert forbudet mot å spre informasjon. Etter hvert lukket den også dørene.

Til slutt førte medieomtalen til strafferabatt. I den offentlige debatten som har fulgt i kjølvannet av saken, har enkelte tatt til orde for at retten i framtiden skal lukkes for offentligheten.

Bergenssaken viser hvor store omkostningene kan bli hvis ikke retten begynner å tenke nytt. I denne saken har de involverte måttet tåle eksponering og hets i (den digitale) offentligheten. De fornærmede har måttet tåle at dommen ble avsagt med strafferabatt.

I framtiden risikerer offentligheten å miste tilgang til retten, noe som kan påvirke rettssikkerhetsgarantier og føre til manglende tillitt til retten. Offentlighetsprinsippet og delingskultur ser tilsynelatende ut til å være på kollisjonskurs.

Løsningen kan likevel ikke være å gå bort fra offentlighetsprinsippet i vår nye digitale hverdag. Domstolene oppfordres i stedet til å se til TikTok-generasjonen og rekruttere unge eksperter som kan bygge bro mellom domstolene og sosiale medier, ved blant annet å bidra til å dele rettslig informasjon på en trygg måte.

