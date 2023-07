Hvis politikerne ikke prioriterer, må de som har minst gjøre det

I sin kommentar i Dagsavisen, skriver Kjell Werner at vårt valgløfte om at summen av skatter, avgifter og gebyrer i kommunen skal holdes nede er lettere sagt enn gjort. Ja, det krever prioriteringer, nytenking, innovasjon og avbyråkratisering. Nettopp derfor vi trenger Høyre til å gjøre det.

Dagens økonomiske situasjon er vanskelig for mange. Flere av de som før hadde grei økonomi har fått mindre å rutte med, mens de som slet med å betale regninger fra før sliter enda mer.

Alternativet til at politikerne må prioritere, er at det er de som har minst som må gjøre det. Det skulle bare mangle at politikerne i kommunene ikke gjør situasjonen verre ved å heve skatter, avgifter og gebyrer. Alternativet er å sende regningen for dårlige politiske prioriteringer til innbyggere som er i en vanskelig nok situasjon fra før.

Kostnadene for vann og avløp dekkes, som Werner skriver, ved selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen kan skrive ut kommunale avgifter tilsvarende det tjenesten koster å produsere.

Det betyr likevel ikke at kommunepolitikerne skal sitte stille og sende regningen for ineffektive løsninger og prosjekter til innbyggerne. Dette valgkampløftet forplikter Høyres ordførere til å se på om prosjekter kan løses rimeligere og bedre. For eksempel kan man ta i bruk ny teknologi eller sikre at de ulike delene av kommunen jobber bedre sammen.

I motsetning til rødgrønne partier har Høyre respekt for skattebetalernes penger og mener politikere må vise varsomhet i den offentlige pengebruken

Dersom denne kostnadsreduksjonen i selve prosjektet ikke er mulig, kan politikerne også velge å senke skatter og avgifter på andre måter. I noen kommuner vi det være relevant å se på om kommunen heller bør spytte inn litt penger i prosjektene for å senke avgiftene til innbyggerne. Asker kommune satt blant annet av penger til dette i 2023.

Høyres byrådslederkandidat i Oslo har også tatt til orde for å vurdere bruke kommunens overskudd i 2022 for å redusere gjeldsbelastningen til vann- og avløpsetaten, og dermed kuttet avgiftene. Et overveldende flertall av Norges kommuner har dessuten eiendomsskatt som kan fjernes eller reduseres for å kompensere for de nødvendige avgiftene.

I motsetning til rødgrønne partier har Høyre respekt for skattebetalernes penger og mener politikere må vise varsomhet i den offentlige pengebruken. I Oslo har det rødgrønne byrådet for eksempel brukt 600 millioner kroner på å kjøpe opp private barnehager selv om både barna og foreldrene var fornøyde med tilbudet.

Simuleringer fra Statsforvalteren i Agder, viser at en reversering av sammenslåingen av Kristiansand kommune, vil føre til høyrere vann- og avløpskostnader for innbyggerne i Søgne og Songdalen.

Dårlige politiske prioriteringer koster altså innbyggerne i kommunen dyrt.

Werner påstår at Høyres valgløfte er statlig overstyring av kommunene. Til det er å si at det sitter i ryggmargen til enhver Høyrepolitiker at kommunen skal driftes effektivt og folk skal få beholde mer av sine egne penger.

Noen steder er VA-utfordringene så store at man ikke kommer utenom høyere avgifter. Det betyr ikke at de må galoppere eller at ikke andre kostnader kan reduseres. Vårt løfte er at politikerne skal prioritere at den vanskelige økonomiske situasjonen mange står i dag ikke blir forverret av politikere som ikke klarer å prioritere eller bruke penger på en best mulig måte.

Da må kommunale skatter, avgifter og gebyrer holdes nede.





