Høyre ønsker fritt skolevalg i Østfold

Det rødgrønne fylkesrådet i Viken stemte for å innføre nærskoleprinsippet i fylket vårt, en ordning som skapte massiv usikkerhet og kaos for både skoler og elever allerede det første året. De ba oss alle om å ha is i magen.

Det har gått to år, isen i magene våre er smeltet, og både elever og skoler er fortsatt misfornøyde.

1. mars i år gikk fristen ut for det tredje kullet i Viken til å søke videregående. Til høsten kommer de til å bli plassert på en av nærskolene sine, og i helgen fikk disse elevene beskjed om hvilken skole de hadde kommet inn på.

Elever som med spenning har ventet på akkurat den 1.juli - dagen der alle fremtidige videregående elever får vite hvilken linje og skole de skal gå på de tre neste årene, men som egentlig ikke har hatt et reelt valg.

Fritt skolevalg handler om å gi elevene muligheten til å velge den skolen som passer best for dem. Det handler om å anerkjenne at alle elever er unike og har ulike behov og interesser på skolen.

De aller fleste elever velger å søke seg inn på nærskolen sin selv om de har fritt skolevalg, men for de elevene som faktisk vil velge seg bort fra nærskolen, er fritt skolevalg avgjørende

Ved å tillate fritt skolevalg gir vi elever større valgfrihet og styrker deres rett til å bestemme over sin egen utdanning. Dette fremmer individuell utvikling og gir rom for at elever kan blomstre i et godt skolemiljø som er tilpasset deres egne forutsetninger og interesser.

Nærskoleprinsippet er ikke en garanti for å komme inn på den skolen som er nærmest. Det er karakterene dine som bestemmer hvilken skole du kommer inn på, uavhengig av om fylket ditt har fritt skolevalg eller nærskoleprinsippet.

Derfor er det bedre å ha fritt skolevalg slik at elevene har en reell mulighet til å påvirke hvilken skole de skal gå på de neste tre årene.

Fritt skolevalg handler også om de elevene som ønsker seg bort fra nærskolen sin. Hvis man har gått ti år i grunnskolen og blitt mobbet, ikke trivdes eller bare ønsker seg et nytt miljø, er det dårlig gjort å tvinge disse elevene til å fortsette på nærskolen i tre år til.

Til slutt ønsker vi å understreke betydningen av å reservere plasser for elever som har spesielle behov eller utfordringer. Det kan være elever med funksjonsnedsettelser, elever med språklige eller kulturelle utfordringer, eller elever som har behov for ekstra støtte eller tilrettelegging.

Ved å reservere plasser for disse elevene sikrer vi at de også får muligheten til å velge den skolen som best kan imøtekomme deres behov og gi dem en god utdanning.

Høyre mener at fritt skolevalg er en viktig faktor for å sikre individuell utvikling, mangfold i utdanningssystemet og høy kvalitet på utdanningen. Derfor vil vi innføre fritt skolevalg i Østfold dersom vi styrer fylket til høsten.

