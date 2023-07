Et halvt år med høyreekstrem vold og maktbruk

Et halvt år med Netanyahu i førersetet har ført til flere drepte og mer ekstremisme. Israelske bosettere angriper palestinske landsbyer på Vestbredden. Turmusaya, i okkuperte Palestina, ble nylig angrepet av væpnede bosettere. Flere titalls hjem og biler ble satt i brann og småbarnsfaren Omar Qateen ble skutt i hodet og drept. Soldater i den israelske hæren og grensepolitiet mistet kontrollen eller stod og så på. Noen deltok også i det israelske journalister, og militære talspersoner, beskriver som pogromer.

Mens flere har fordømt angrepene uteblir tiltakene. Både EU, USA og Norges utenriksminister er bekymret over utviklingen og fordømmer vedtaket om 5700 nye enheter i bosettingene. Likevel fremmes ingen handling for å straffe bruddene på folkeretten eller beskytte palestinere som blir angrepet av soldater og væpnede bosettere.

Palestinsk motstand mot okkupasjonen har også endret seg. På den ene siden har vi det hardt pressede lederskapet i Ramallah, på bristepunktet med økonomisk kollaps og manglende tillit. President Abbas prøver å bruke internasjonal lov for å holde Israel ansvarlig.

Samtidig blir han presset til å opprettholde det såkalte sikkerhetssamarbeidet med Israel. Han har flere ganger truet med å legge ned selvstyremyndighetene- fordi det ikke er noe selvstyre under okkupasjon.

Norge må endre kurs og møte Israels folkerettsbrudd med sanksjoner som gjør okkupasjonen kostbar

På den andre siden har nye palestinske grupper som Jenin-brigadene og Løvens Hule i Nablus, samlet seg for å svekke okkupasjonsmakten der de kan. De forsvarer sine nabolag mot militære invasjoner og angriper veisperringer, soldater og bosettere som har tatt over landet deres.

Mens ukrainsk motstand blir hyllet og støttet, omtales ofte palestinsk motstand mot okkupasjonen for terrorisme. Fra internasjonalt hold oppfordres «alle parter til å roe ned situasjonen.» Realiteten er at både væpnet og ikke-voldelig motstand fra palestinsk side blir møtt av en sterk og brutal militærmakt.

Nylig brukte den israelske hæren Apache-helikopter mot flyktningleiren Jenin. Nå har okkupasjonshæren igjen angrepet leiren. De har kuttet strømmen og ødelagt alle veier inn. Ambulanser blir stanset og både boliger og sykehus er truffet av raketter. Dette er kollektiv avstraffelse hvor sivile rammes blindt. Amnesty har dokumentert tilsvarende krigsforbrytelser i Gaza. Israel holdes fortsatt ikke ansvarlig.

Utenriksminister Huitfeldt har sagt at flere israelske bosettinger og mer sivil kontroll over okkuperte Palestina trekker i retning av en enstatsrealitet. Hun oppfordrer “på det sterkeste israelske myndigheter til å stanse og reversere bosetningsaktiviteten på okkupert palestinsk land.»

Det er vanskelig for Norge og USA å mene at en to-statsløsning er den eneste løsningen når israelske ledere så åpenlyst avfeier dette. Men hvorfor skal Netanyahu følge deres oppfordring når det ikke koster ham noe å la være?

I et lukket møte i utenriks og forsvarskomiteen, svarte Benyamin Netanyahu på spørsmål om en palestinsk stat at «vi må eliminere deres aspirasjoner». Hans regjering har erklært at jøder har en eksklusiv rett på hele landet og at annektering av Vestbredden kun er et tidsspørsmål. Internasjonale fordømmelser av bosettingene har vært de samme i flere tiår.

Like lenge som Israel har fortsatt byggingen av folkerettsstridige kolonier på palestinsk land. Så lenge Israel kan bryte internasjonal lov uten konsekvenser blir resultatet det samme.

Netanyahu vil også endre på maktfordelingen innad i Israel. I et halvt år har det vært ukentlige demonstrasjoner mot planlagte endringer i lovverket. Demonstrantene forsvarer sine rettigheter som jødiske borgere i Israel. De protesterer ikke mot husrivinger og fengslede palestinske barn, men mot høyredreiningen og økt innflytelse fra religiøse ekstremister.

Splittelsen er en reell utfordring for korrupsjonstiltalte Netanyahu. Løsningen blir å rette oppmerksomheten og skytset mot palestinerne.

Israels nye regjering har gjort det farligere å være palestiner. Høyreekstremismens fremmarsj rammer både israelere og palestinere som vil ha frihet innenfor enstatsrealiteten.

Norge må endre kurs og møte Israels folkerettsbrudd med sanksjoner som gjør okkupasjonen kostbar.

