Er du en voldtektsforbryter, eller er jeg en løgner?

Jeg er en av dem som har tatt til orde for at vi trenger en offentlig samtale om obstetrisk vold, altså vold som utøves av helsepersonell mot fødende. Begrepet er kanskje fremmed, men altfor mange vet likevel hva det handler om. Vi har følt det på kroppen.

Det er med en viss bismak jeg setter «obstetrisk» foran volden. Det føles som en slags fremmedgjøring, eller til og med rettferdiggjøring. Kanskje burde vi bare kalle det «vold», eller «overgrep», eller «voldtekt». Siden det er dét det er.

Igjen, dette vet vi som har opplevd det. Og vi er mange.

Therese Rist (Marius Fiskum)

Jeg har hørt utallige historier som min. En av dem tilhører «Ida». Det er sterkt å lese om hennes opplevelse på fødestua, men vel så sterkt å få et innblikk i hvordan et morskap kan bli preget av at det starter med vold. Ida beskriver depresjon, vanskelig tilknytning til barnet sitt, at traumer fra tidligere overgrep ble vekket til live, og at hun kviet seg for å få flere barn.

Jeg er så takknemlig for hver og en som tør snakke om dette. Men når skal vi bli lyttet til?

Mitt siste innspill handlet om hvor pinlig stille det er når vi prøver å starte en debatt om denne typen vold mot kvinner. Det kom en del kommentarer fra jordmødre og gynekologer, som «gjennom X antall år i yrket, har jeg aldri sett det som beskrives her», eller «jeg har aldri utøvd vold mot noen kvinne».

Enkelte av dem lurer på hvordan i all verden vi mener at man skal innhente samtykke i en akuttsituasjon, for eksempel før man klipper noen i underlivet, og andre himler med øynene over at vi kan finne på å sammenblande helsehjelp med vold. De avslutter gjerne med å understreke at «jeg er motstander av vold, altså».

Volden er utført i beste mening, under press, og i tråd med sykehusets rutiner eller ordre fra sjefen

Jeg tenker at hvis du ikke har sett volden, er det en fare for at du har oversett den. Som med annen vold: Du ser det ikke før du tror det.

Har du penetrert noen vaginalt uten å spørre først? Bedt noen sprike med bena mens de forsvinner i en frysreaksjon? Fortsatt når noen sier nei? Det er dette som definerer om du er en overgriper, ikke hvilke idealer du holder høyt, eller hvordan du egentlig er.

Trollet er fremme i lyset, og der trives det dårlig. Det er nesten umulig å ta innover seg at disse som framfor alt ikke skal volde skade, kan forårsake så altomfattende ødeleggelser som den obstetriske volden påfører oss.

Da er det lettere å avvise og mistenkeliggjøre ofrene. Ikke bare er vi for hårsåre, våre opplevelser skal avfeies som ikke-eksisterende, som løgn. Det er også vold, paradoksalt nok.

Et annet stort paradoks er at man i samme åndedrag som man erklærer seg ikke-voldelig, erklærer sin berettigelse til å klippe et annet menneske i underlivet uten samtykke. Det er nemlig i denne opplevde berettigelsen at all vold har sitt utspring.

Det er akkurat den samme berettigelsen enkelte kjenner på hvis damer på byen har på seg et litt for kort skjørt, eller er litt for full, eller kanskje hun har sovnet og hvilken rolle spiller det da?

[ Vold i skolen: Misforstått taushetsplikt ]

Eller hvis man tvinger seg på kona, og kanskje banker henne litt hvis hun ikke er medgjørlig nok. Hun er tross alt kona di. På samme måte som pasienten jo selv har valgt å bli gravid, med alt det innebærer, og attpåtil oppsøker sykehuset av egen fri vilje.

Og volden er gjerne utført i beste mening, under press, og i tråd med sykehusets rutiner, eller etter ordre fra sjefen.

Hadde det som skjedde med Ida, meg og så mange andre kvinner på fødestua, skjedd i hvilken som helst annen situasjon, kunne vi politianmeldt det og blitt tatt på alvor. Det blir man ikke hvis man anmelder overgrep begått av helsepersonell i arbeidstiden deres. Jeg kjenner folk som har prøvd. Obstetrisk vold skal ikke bare være ustraffet, men omtrent beskyttet mot enhver kritikk.

Én av fem norske kvinner oppgir å ha blitt voldtatt. Likevel kjenner vel ikke du noen voldtektsforbrytere?

På samme måte: Hvis man legger til grunn nyere australsk forskning som viser at nærmere 12 % av fødende opplever obstetrisk vold, betyr det at vi har rundt 7000 tilfeller i Norge, årlig. Likevel er ingen jordmødre den jordmora. Er det tusenvis av overgrepsofre som lyver? Eller kan det tenkes at det er overgripere som ikke klarer å ta innover seg hva de gjør og hva det gjør dem til?

Selv jobber jeg ikke i helsevesenet. Den situasjonen hvor jeg har mest makt over et annet menneske i det daglige, er som forelder. Jeg håper selvsagt at jeg forvalter denne makten med klokskap.

Men jeg kan ikke simpelthen erklære at jeg er en god forelder. Det er noe jeg må bestrebe i enhver situasjon hvor jeg kjenner på denne makten, noe som igjen fordrer at jeg er den bevisst.

Og viktigst av alt: Jeg har ikke fasiten. Den er det kun barnet mitt som kan gi meg, en gang i fremtiden. Akkurat som kun kvinnen selv eier sin fødselsopplevelse.

Om man er egnet som helsepersonell, handler ikke om hvorvidt man er snill eller slem, men i hvilken grad man kan ta imot kritikk og har evne til refleksjon. Det er meningsløst å erklære at jeg er ikke sånn eller jeg gjør ikke slikt. Man må derimot ha et bevisst og reflektert forhold til makten sin, i hvert eneste pasientmøte.

Og hvorvidt man lykkes, må være opp til andre å bedømme.

Dagsavisen gjør oppmerksom på at kronikkforfatteren er styremedlem i Barselopprøret

[ Hennie (19) ble bedt om å ta taxi til legevakten. To timer senere var hun død ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen