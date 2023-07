Kjære Tonje Brenna - vi kan ikke bare vente å se

Foreldreutvalget for barnehager har snakket med nok foreldre og ansatte til å slå fast at alt for mange er utrygge når de leverer i barnehagen. Vi må være sikre på at det er nok ansatte til å se, trøste og leke med barna når de er i barnehagen.

Fagforbundet vil ikke lenger vente og se hvor mange flere henvendelser vi får fra medlemmer som forteller at de står alene med ansvaret for altfor mange barn. Én ansatt kan ikke gi et faglig forsvarlig tilbud til et titalls barn alene.

Bemanningssituasjonen er sårbar - vi trenger flere ansatte og vi må beholde de vi har.

Utdanningsforbundet vil ikke lenger vente og se hvor mange barnehagelærere som velger seg vekk fra yrket fordi rammene for arbeidet står i veien for å gi barnehagebarna det pedagogiske tilbudet de har krav på.

Kjære kunnskapsminister, hva vil du gjøre for sikre at de yngste i samfunnet får en god og trygg start på livet?

Vi får nok av fortvilte henvendelser fra våre medlemmer, som forteller om en hverdag der de ikke får gitt barna det de mener barna har behov for.

Foreldre og ansatte i barnehagen vil ikke bare vente og se, i håp om at det en dag kanskje vil bli bedre. Barna fortjener så mye mer enn dagens bemanningssituasjon tillater, og vi frykter også at den i stadig flere barnehager har bikket over grensen til det uforsvarlige. Myndighetene må handle nå, før det skjer uopprettelig skade.

Regjeringen har utarbeidet strategien Barnehagen for en ny tid. I denne står det at regjeringen vil «forbedre bemanningsnormen», men vi savner konkrete tiltak som vil avbøte den kritiske bemanningssituasjonen som preger mange av landets barnehager.

Nok kompetente ansatte er en forutsetning for at barna skal kunne oppleve barnehagen som et trygt sted. Det handler om å møte kjente hver dag, og at den enkelte ansatte i barnehagen skal ha tid og anledning til å inngå i nært samspill med hvert enkelt barn.

Dersom overordnede betingelser som bemanningstetthet reduserer barnas opplevelse av barnehagen som et trygt sted, har vi som foreldre og de ansattes tillitsvalgte en forpliktelse til å si ifra på vegne av barnehagebarna.

Ikke kun i form av ordinært partssamarbeid i den enkelte barnehage, men også til den øverste ansvarlige for barnehagesektoren.

Så, kjære kunnskapsminister, hva vil du gjøre for sikre en pedagogisk forsvarlig bemanning, som gir de yngste i samfunnet en god og trygg start på livet?

Den kritiske bemanningssituasjonen løser seg ikke av seg selv. Det krever politisk handling.

