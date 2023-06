Vi må kreve langt mer av de som bestemmer

Grønt lys til 19 olje- og gassprosjekter på norsk sokkel viser at regjeringen atter en gang mislykkes i å ta gode nødvendige beslutninger for klima, og ansvaret blir i økende grad overført til individet. Dette skaper økt konkurranse blant de unge om å leve «perfekte» grønne liv.

Ikke spise kjøtt, ikke kjøpe klær, og gud forby hvis du kaller deg klimaforkjemper og skal ut å fly. Når dagens politikere utsetter beslutninger som tar oss i en grønnere retning gir det dagens unge et uhåndterbart press på å redde verden.

I et samfunn der miljøskadelige produkter ikke kan skilles fra miljøvennlige, er det naivt å tro at individet kan redde verden gjennom forbrukervalg alene. Det vil heller ikke være riktig å kreve fra alle. Er det for eksempel riktig å forvente at en alenemor med tre barn skal ha en personlig kamp med å løse klimakrisen?

Stemme ved valg er det som vil være avgjørende, og vi kan ikke bare tenke på stemmegivningen som et uttrykk for egen tro, men må se på det som et valg med konsekvenser. Det som betyr noe, er ikke hvilket parti du stemmer på. Det som betyr noe, er hva som skjer med verden hvis partiet kommer til makten.

Vi kan sette agenda, men det krever at vi er modige

Det forventes ikke at enkeltpersoner skal ta ledelsen når det gjelder sosiale og økonomiske utfordringer, som for eksempel arbeidsledighet. Det er en økonomisk enighet om at arbeidsledigheten bør holdes lav, men vi spør ikke hverandre; «Hvilke personlige handlinger tar du i kampen mot arbeidsledigheten?” Fordi spørsmålet er absurd.

Det samme premisset må gjelde for klima.

Ingen parti vil love å øke, fremfor å redusere arbeidsledigheten, på samme måte bør ingen parti unnslippe tydelige handlinger for klima. Det vi trenger er konsensus i samfunnet for å kreve at maktinnehaverne gjør løsning av klimakrisen til sin største prioritet. Så hvordan går vi fram?

Lobbyvirksomhet er ikke bare forbeholdt de store oljeselskapene, interesseorganisasjoner eller fagforeninger. Du og jeg kan også drive lobbyvirksomhet. Vi har en stemme, og politikerne er faktisk avhengig av den.

Vi kan sette agenda, men det krever at vi er modige. Politikerne må kontaktes. Er det ikke mulig å møte opp der de er, må departementene ringes. Avisinnlegg må skrives, vi må delta i frivilligheten, og bidra til å skape arenaer der de vanskelige samtalene kan tas.

Et eksempel på det er «Vi må snakke om i morgen» konferansen av Om i Morgen stiftelsen.

Selv om toppolitikerne må ta mer ansvar betyr det ikke at vi som individer slipper billig unna. Hver av oss blir ansvarlig for å holde oss informert, kreve noe annerledes, noe ambisiøst og holde politikere og institusjonene i sjakk.

Hvis vi tar sivile- og menneskerettigheter på alvor, kan vi ikke gi ansvaret for å løse et globalt problem til individet. Det vil være skadelig for saken fordi det hindrer folk å forstå omfanget av de politiske endringene. Fremfor å se helhetsbildet, risikerer vi fokus på hvilke valg som tas i kjøledisken på Rema 1000.

Nullutslipp krever fundamentale endringer, og de kan kun oppnås ved at vi som borgere krever strukturelle endringer. For eksempel ved å kreve en ny industriell revolusjon. En grønn revolusjon.

Spørsmålet vi må stille er heller: Vil Støre og hans regjering lede an?

