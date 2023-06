Privatiseringsparadokset

I Bergen og Oslo fremmer Høyres valgprogram økt privatisering av velferdstjenester innenfor eldreomsorg, barnehage og barnevern. Partiet ønsker å realisere kvalitet og innovasjon gjennom anbudskonkurranser. Samtidig utreder Avkommersialiseringsutvalget, nedsatt i 2022 av Støre-regjeringen, hvordan kommersielle tilbydere kan fases ut av akkurat de samme områdene.

I 2004 ble Norge pålagt å følge EUs anskaffelsesrett for institusjonsplasser innenfor eldreomsorg og barnevernstjenester. Tiltaket skulle sikre likebehandling av private velferdsaktører og optimalisere bruken av skattepengene.

I Norge ble anskaffelsesloven begrunnet med kostnadseffektivitet ved å fremme effektiv bruk av felleskapets midler. Men også formålseffektivitet ble poengtert: Anskaffelsesloven skal ifølge § 1bidra til at «det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte».

Hva har erfaringene vist gjennom 19 år med anbudsregime? Økt kvalitet til lavere pris er en god intensjon, men vanskelig å gjennomføre. For eksempel avdekket den såkalte Adecco-skandalen i Oslo og Oppegård at lavere pris fikk følger for både ansatte og brukere på de private sykehjemmene. Avsløringene gjaldt dårlig lønn og pensjonsvilkår, underbemanning og endog ulovlig overtidsarbeid.

Løsningen på de utfordringene velferdsstaten står overfor er neppe flere kommersielle velferdsaktører eller private forsikringer. Det er nå viktigere enn noen sinne å styrke og verne om det offentlige fellesskapet.

Oslo kommune avsluttet kontraktene og overførte driften til sine egne foretak. Den nye barnevernsreformen av 2004 hadde økonomisparing som uttalt mål kombinert med anbudsutsettelse av institusjonsplasser.

NOVA-rapporten Institusjonsplassering – siste utvei? fra 2011 om betydningen av barnevernsreformen dokumenterer at enkelte regioner gikk fra å tenke «barnets beste» til «barnets beste innenfor fastlagte (økonomiske) rammer». Målforskyvningen medførte at økonomi i noen tilfeller gikk på bekostning av faglig kvalitet.

Begge eksemplene bidrar til at pendelen har svingt til fordel for en sterk offentlig sektor supplert av ideelle tilbydere mens andelen kommersiell velferd reduseres.

Omsorgskrisen i europeiske land gjør seg nå gjeldende. Eldrebølgen treffer oss samtidig som helsevesenet sliter med høyt sykefravær, arbeidspress og utmattelse for de ansatte.

I januar satte NRK Brennpunkt søkelyset på norske forhold gjennom en dokumentar. «Omsorg bak lukkede dører» gav innblikk i en uheldig utvikling med manglende sykehjemsplasser og en eldreomsorg som i økende grad foregår i hjemmene til de eldre.

Parallelt skjer en betydelig vekst i private helseforsikringer. Det uttrykker svekket tillit til at det offentlige helsevesenet er fullgodt.

Løsningen på de utfordringene velferdsstaten står overfor er neppe flere kommersielle velferdsaktører eller private forsikringer. Tvert imot er det nå viktig å styrke og verne om det offentlige fellesskapet.

Legitimiteten til den norske velferdsmodellen hviler nettopp på at skattepengene kommer samfunnet til gode gjennom gode velferdsytelser til innbyggerne fremfor å havne hos store aksjeselskap.

En differensiering av helse- og omsorgstilbudet for å fremme innovasjon avhenger ikke utelukkende av kommersielle tilbydere. Dagens velferdsmiks består av både offentlige, ideelle og kommersielle tilbydere.

I noen tilfeller har man sett en tendens til å plassere både ideelle og kommersielle under fellesnevneren «private aktører». Men distinksjonen i debatten om private tilbydere, er viktig. Hvis politikerne ønsker innovasjon og kvalitet, kan de se mot ideell sektor.

Disse aktørene har spilt en pionerrolle i etableringen av det norske omsorgs- og helsevesenet. De har vist seg innovative av natur, og dessuten evnet å bevare sin relevans i en stadig mer kompleks velferdsstat med nye spilleregler. Ideell sektor har dokumentert evne til å klare seg i tøffe anbudskonkurranser.

De har levert tjenester til en konkurransedyktig pris og samtidig skjøttet verdier som omsorg, likhet og menneskeverd - grunnleggende prinsipper for den norske velferdsstaten.

I en tid der omsorgskrisen truer samfunnet, så er det viktigere enn noensinne å gjenoppdage kraften i slike verdier, og være bevisst konsekvensene av å invitere inn mer kommersialisering av velferdsstaten.

Det gjelder valgprogrammer så vel som beslutningstakere i politikk og forvaltning.

