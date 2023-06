Osloskolen skal markere Pride!

For Osloskolen er Pride en viktig anledning til å feire mangfoldet i Oslo. Det bidrar til å bygge respekt og toleranse mellom elevene, og er viktig for å vise at det er plass til alle i Osloskolen, uansett hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, livssyn, legning eller funksjonsnedsettelse.

Mange skoler møter kritikk for at de markerer Pride. De ser forsøk på å fremstille undervisningen om mangfold, respekt og toleranse som noe radikalt. Kritikken viser en manglende forståelse og kunnskap om mandatet til norsk skole.

Sunniva Holmås Eidsvoll Sunniva Holmås Eidsvoll er 1. kandidat og leder for Oslo SV. (Helge Brekke)

Norske læreplaner er krystallklare. Alle elever skal lære om grunnleggende verdier som menneskeverd, inkludering, toleranse og respekt for alle. Dette er ikke valgfritt. Det er ikke radikalt at skolene lærer elevene om retten til å elske hvem man vil, og at man skal respektere hverandres ulikheter. Tvert imot: Pride treffer midt i mandatet til skolene våre.

Du skal ikke lete lenge i læreplanene før du ser hvor relevant Pride er for det elevene skal lære i skolen. Menneskeverd er en av de seks overordnede verdiene i opplæringen, og kjønns- og seksualitetsmangfold er omtalt i flere av læreplanene.

Jeg er bekymret for at dette kan skape polarisering blant barna våre

Opplæringsloven er tydelig på at ingen elever skal bli diskriminert. Skal vi få til det i praksis så må elevene lære om temaer som kjønn, kropp og likestilling. Vi vet at økt kunnskap skaper åpenhet og toleranse, og motvirker skam, diskriminering og utenforskap.

Mangfold er en selvsagt del av livene til barn og unge, og det er viktig at undervisningen reflekterer dette. Blant barn og unge er det, som i resten av befolkningen, et stort mangfold av kjønnsidentiteter og seksuelle legninger. De vokser også opp i en rekke ulike familieformer.

Mangfold er naturlig for barn. Det er ikke noe de verken skal eller bør skjermes fra på skolen.

Dessverre ser ikke alle viktigheten av Pride i skolen. I år har motstanden resultert i et Pridefiendtlig skjema har sirkulert i sosiale medier. Ytterliggående krefter oppfordrer foreldre til å unnta barna sine undervisning om mangfold og inkludering.

Opplæringsloven gir foreldre mulighet til å søke fritak fra Pride-aktiviteter for barna sine på skolen som strider mot deres religion og livssyn. Det er trist å tenke på at det kanskje er disse barna som trenger Pride-budskapet mest som ikke får gå i parade med klassekameratene sine.

Ingen får fritak fra kunnskap. Alle elever skal få undervisning om mangfold, likeverd og kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette er en viktig del av læreplanene i flere fag, og er ikke noe man får fritak fra.

Det er dessverre nok av eksempler som understreker hvor viktig det er at alle barn lærer om respekt og inkludering i skolen. Det er bare å se til angrepet under Pride i fjor, trusler mot Røde Kors sitt Pride-arrangement i Bergen og at en Oslo-skole nylig opplevde at Pride-flagget ble stjålet og erstattet med et hakekors.

De grufulle eksemplene viser at vi må fortsette å ta kampen for grunnleggende menneskerettigheter og at alle skal kunne være den de er. For å vinne frem i denne kampen må barn og unge lære om, og forstå hvor viktig det er med respekt og toleranse for sine medmennesker.

Markering av Pride i skolen gjør nettopp dette og det er jeg skikkelig stolt over at Osloskolen tar på alvor.

