Et rikere arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv der det er plass til alle. Både for den enkelte arbeidstaker og for samfunnet er det viktig at man har en jobb å gå til. For den enkelte er det viktig å få benyttet ferdigheter og kunnskap som gjør at vi alle opplever å bidra positivt.

Norge har en lav arbeidsledighet, men har likevel andre utfordringer i deler av vårt arbeidsliv. Noen grupper har problemer med å komme inn i arbeidslivet, mens andre grupper skyves ut på grunn av seksualitet, kjønn, språkproblemer eller som følge av nedsatt funksjonsevne. Dette er uakseptabelt, alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet og bli godt ivaretatt.

Parat tar avstand fra alle former for rasisme og diskriminering. Vi jobber derfor aktivt mot rasisme og diskriminering i egen organisasjon, i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.

Vi vet at LHBTIQ+-personer opplever fordommer i arbeidslivet, fordommer som rammer den enkelte, som bidrar negativt i arbeidsmiljøet, og som er til hinder for et produktivt næringsliv.

Arbeidstakere skal være trygge på jobb, med frihet fra seksuell trakassering. Vi i Parat har lenge jobbet for ratifisering av ILO-konvensjon nr. 190, som nå endelig er vedtatt i Stortinget.

Stortinget vedtok i tillegg en presisering i arbeidsmiljøloven, der vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også innebærer et vern mot seksuell trakassering. Definisjonen er den samme som er inntatt i likestillings- og diskrimineringsloven.

At mange opplever utfordringer på arbeidsplassen, handler i mange tilfeller om mangel på aksept. I andre tilfeller kan det handle om mangel på kunnskap om hvordan vi som arbeidsfellesskap håndterer at en person har en annen seksuell legning eller kjønnsidentitet.

Jeg har tro på at tillitsvalgte og ledere er nøkkelen her. Arbeidsplasser må tilrettelegge for å sikre mangfold og inkludering for alle.

Mitt ønske er at tillitsvalgtes rolle blir ytterligere tydeliggjort i inkluderingsarbeidet, og at partene i arbeidslivet sammen utarbeider et rammeverk for inkludering av samtlige arbeidstakere.

Solidaritet, respekt og toleranse er sammenfallende med viktige verdier i arbeidslivet.

Ledere i virksomhetene, og vi som tillitsvalgte må ta ansvar for å skape et inkluderende miljø, der vi som parter i arbeidslivet må sørge for at dette blir gjennomført.





