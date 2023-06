Vi kaster bort tid på å krangle om woke

Det har vært et større alvor under prideflagget på balkongen i år enn det har vært før. I fjor var det fest og moro. I år henger skyggen av terror under flagget, over hele verden. Også i Norge brukes skeives rettigheter som retorisk boksepute i en fordummende debatt.

Hvorfor bruker vi tid på å krangle om woke, istedenfor å diskutere hvordan vi skaper et samfunn med plass til alle?

Jeg er ikke skeiv. Jeg vil ikke tilsnike meg en offerrolle. Men angrepet 25. juni, alle regnbueflagg som rives og og brennes, alle skeive som utsettes for trusler, hets og vold, er også et angrep på meg. Selv om ingen har skutt etter meg på grunn av legningen min, er angsten for at noen skal stjele vennene mine med kuler reell. Jeg kjenner på konstant uro for at folk jeg er glad i ikke skal kunne leve slik jeg selv tar for gitt.

Magnus J. Delsett (Privat)

Den skeive kampen er min, først og fremst fordi det handler om hvilket samfunn jeg vil bo i. Fordi årtier med skeiv kamp har utvidet rommet til å være seg selv. Noen av de verdiene og kvalitetene i samfunnet jeg setter aller høyest har kommet fordi skeive aktivister har kjempet dem fram. I likhet med de aller fleste, er jeg dypt takknemlig og imponert over viljen til å tråkke vei gjennom så mye dritt.

Etter 25. juni i fjor lurte jeg på hva jeg kunne gjøre. Fortsatt kjenner jeg på en maktesløshet fordi jeg ikke har et bedre svar enn å henge ut regnbueflagg og gå med regnbuearmbånd. Men en ting kan vi som er hvite, heterofile eller cis-personer gjøre. Vi kan være bevisst vår rolle som majoritet i samfunnet.

Minoritetshistorien har alltid handlet om å be majoriteten om rettigheter. Svarene har i beste fall vært overbærende. Når de norske jødene, som ble sendt av norske politimenn til Auschwitz, kom hjem, ble de bedt om å ta sin plass i lidelseskøen og ha forståelse for at alle hadde vonde krigsår. Skeive par som på 90-tallet ønsket å gifte seg fikk høre at det måtte være nok at de kunne registrere seg som partnere. Transpersoner blir fortsatt bedt om å forstå at storsamfunnet har et behov for å diskutere om de egentlig finnes.

Historiens mørkeste avkroker er full av majoritetens overgrep mot minoriteter. Min forpliktelse som del av majoriteten er å lytte når jeg blir fortalt om livsopplevelser som er annerledes enn mine. Prøve å forstå det jeg i utgangspunktet ikke har forutsetninger for å forstå, og som ved første øyekast kan virke rart og fremmed. Vise nysgjerrighet for ulike ideer, levemåter, kjønnsroller, kjønnsidentiteter, legninger og kulturer som er annerledes enn mine egne.

Kall det gjerne woke. Jeg kaller det åpenhet, toleranse og nysgjerrighet.

Jeg er ikke forpliktet til å alltid være enige med dem jeg lytter til. Men jeg er forpliktet til å bruke ord som skaper forståelse, istedenfor splittelse og misforståelser.

De færreste av oss kjenner på følelsen av å være født i feil kropp. Ord som «cis» og «kjønndysfori» er nytt og fremmed. Debatten om kjønnsbekreftende behandling kan være være krevende å forstå. Og siden det har liten innvirkning i mitt liv, har jeg strengt tatt ikke noen grunn til å bruke tid på det heller.

Men det handler om hvordan samfunn jeg vil leve i. Hvordan nabolaget mitt skal være.

Heldigvis er alle naboene mine åpne, tolerante og nysgjerrige. Flaks for meg, for da kan også jeg være akkurat sånn som jeg er.





