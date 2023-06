Skal vi virkelig stå på sidelinjen det kommende Europaparlamentsvalget?

I 2024 skal europeere over hele kontinentet bestemme kursen EU tar i. Alt fra den katastrofale klimakrisen til den umenneskelige invasjonen av Ukraina. For Europeisk Ungdom haster det derfor med et EU-medlemskap for å forhindre at vi gjør oss selv til annenrangs-borgere enda et Europavalg!

Valgene til Europaparlamentet er det som gjør EU til verdens mest vellykkede, internasjonale freds- og demokratisamarbeid. Akkurat som vi får stemme frem stortingsrepresentanter under Stortingsvalg, er neste års EU-valg europeeres mulighet til å stemme frem representanter til Europaparlamentet.

Europakommisjonen (den utøvende makten i EU-systemet) sin sammensetning utgår fra flertallet i Europaparlamentet, og kommisjonen står ansvarlig overfor Parlamentet, et parlamentarisk system.

Et norsk EU-medlemskap innebærer ikke bare direktevalgte norske representanter til Europaparlementet, men også at våre ministere får en plass rundt bordet

Uten et norsk valg til EU-parlamentet neste år uteblir 13 nordmenn fra beslutningene som påvirker oss, der Sverige i dag har 20 representanter og Danmark og Finland 13. Vi burde følge etter våre naboland og sette frem valgurnene våre 9. juni neste år.

Det er dessverre ikke en overdrivelse å si at vi lever i en tid med kriser. I løpet av de siste tiårene har verden møtt på flere, noen mer alvorlige enn andre. Vi har opplevd finanskrise, flyktningkrise, pandemi og krig. I kjølvannet av disse så vi at det mellomnasjonale samarbeidet i EU styrker seg, nettopp fordi medlemslandene så at det riktige å gjøre var (og er) å møte dagens og morgendagens utfordringer med styrket demokrati på tvers av Europas nasjonale grenser.

Når EU-borgere om et år skal bestemme hvordan EU svarer på fremtidens muligheter, utfordringer og kriser burde den norske stemmen være en selvfølge!

Et norsk EU-medlemskap innebærer ikke bare direktevalgte norske representanter til Europaparlementet, men også at våre ministere får en plass rundt bordet, som en av 28 likemenn, når ministerrådet i EU møtes.

Dette aspektet ved et eventuelt norsk medlemskap blir dessverre ofte oversett. Mange av de største utfordringene innen norsk politikk de siste årene hadde blitt hjulpet om våre norske ministere kunne møte sine europeiske kollegaer for å fremme våre synspunkt og interesser. Det kan ikke våre statsråder i dag og da uteblir en viktig stemme fra beslutningen som eventuelt forlater ministerrådsmøtene til EU.

EUs motto er «United in diversity», og de tre ordene oppsummerer EU på en vakker måte. Målet med EU-prosjektet har aldri vært å skjære alle medlemsland over én kam, men heller å sikre visse ukrenkelige rettigheter på tvers av landegrensene i Europa. Ikke bare er Norge relativt alene i å fortsatt ville frivillig avstå fra demokratiske rettigheter i EU, men det ser ut som om Norge bare blir mer alene.

Nylig slo en undersøkelse blant islendinger fast at 56% ønsker et EU-medlemskap. For litt over et år siden stemte dansker i en folkeavstemning om å fjerne et av fire forbehold de fremforhandlet for Danmarks EU-medlemskap og Ukraina og Moldova har også søkt om kandidatstatus. Når resten av Europa tenker nytt om EU, må vi også gjøre det samme.

Europa og verden står overfor et veiskille og mens resten av Europa tar stilling til fremtiden, fortsetter vi å kneble vår egen stemme. Det er ikke vårt demokrati verdig! Demokratiet vårt blir bare styrket av nok en mulighet for å gå til valgurnene. Vi er ikke et annerledesland fordi vi forblir på utsiden av EU, vi er kun et land uten representasjon. Derfor burde vi bli EUs 28. medlemsland, så vi også kan bli «United in diversity» og bruke vår rettmessige stemme i Europa!

