Er det plass til kink under Pride?

Mange som er imot Pride trekker frem bilder fra Pride i andre land som bevis på hvor moralsk korrupte oss skeive er. Selv andre skeive kan klage på den “plutselige” seksualiseringen av Pride. Men Pride er og har alltid handlet om seksuell frigjøring. Det betyr ikke at barn ikke kan delta under Pride, bare at ikke hele Pride-feiringen er, eller bør være tilgjengelig for barn.

Helene Fosse (Privat)

Det er kjempekoselig at barnefamilier vil komme og se en festival som feirer kjærlighet og kjønnsidentitet, men Pride er ikke en dyrehage. Vi er ikke her for å bli beglodd. Vi er her for å kjempe for våre rettigheter, for å ikke bli diskriminert. Det er en fest, men også en kamp. Hovedmålet er ikke at det skal være koselig for barn å delta på, men å skape forskjell og for å feire skeives kjærlighet og identitet.

Tidligere ble både det å være trans og homofil sett på som kink og som fetisher. Det finnes fremdeles folk i dag som mener at to kvinner ikke kan kysse i nærvær av barn, eller som mener at når en mann tar på seg kvinneklær og leser eventyr for barn så er dette upassende.

Mitt første minne av å snakke med en voksen om homofili, var at jeg fikk høre “kan de ikke bare holde det for seg selv, bak låste dører? Det er så seksuelt!” om to menn som holdt hender.

Det er voksne som seksualiserer, og det går fint an å ikke inkludere barna i den seksualiseringen

Det er denne overseksualiseringen av skeive som har gjort at vi har måttet bruke mye energi på å “avseksualisere” oss selv. Vi har gjort jobben så godt at vi nærmest er blitt ken-dukker, som har glemt at seksualiteten vår også trenger frigjøring.

For å være ærlig, også streites seksualitet trenger frigjøring. For det er fremdeles mye tabu rundt sex. Det at samtykke ser ut til å være et ganske nytt konsept for mange sier sitt om mangelen på sunn seksuell helse.

Det er flere kinky og seksuelle arrangementer under Pride, men disse har 18 årsgrense. Det finnes andre Pride-arrangement spesifikt for barn—som mini-pride— disse er alderstilpasset. Disse arrangementene er helt adskilt, har et helt annet mål, og består av aktiviteter som teater, musikk, dans og annet kreativt og sosialt for barn.

Hva angår paraden må det være opp til hver enkelt forelder. Jeg har til gode å se noe barn vil oppleve som forstyrrende i Pride-paraden i Oslo. Det er viktig å huske at barn ikke opplever lær, for eksempel, som seksuelt.

For barn er ikke en hundemaske noe mer enn utkledning, slik de gjør på skolen og i barnehage. Barn ser minst like seksuelle kostymer rundt Halloween, og minst like mye hud på stranden.

Det er voksne som seksualiserer, og det går fint an å ikke inkludere barna i den seksualiseringen.

Er du ukomfortabel, kan du passe på å skjerme barna ved å bevege dere videre når den mer kinky delen av paraden—som er en ganske liten del—kommer.

Mange av bildene som florerer så sosiale medier av kink-delen av paraden har vi også ikke kunnet spore til noe som har skjedd i en norsk Pride-parade. Det er ingen tvil om at mange av de som sprer disse bildene er individer som hadde vært like mye imot Pride selv uten kinkstere.

Hvis vi ikke-kinky skeive drar opp stigen bak oss, kutter vi av vår egen historie. Vi ble en gang i tiden sett på som for vulgære for det offentlig. Hele veien, inkludert gjennom AIDS-krisen, var kinkstere der med oss. Vi kan ikke fornekte denne viktige delen av historien vår, bare for å tekkes homofobe som bare vil finne noe de kan hetse oss for. Vi trenger samhold nå mer enn noen gang.





