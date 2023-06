Til våre folkevalgte: Ikke ta reiselivet for gitt

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør NHO Reiseliv (NHO)

Vegard Einan, regiondirektør NHO Viken Oslo (Moment Studio)

Norsk reiseliv er en næring som skaper glede og underholdning for innbyggere og besøkende. Det være seg kjente attraksjoner som Tusenfryd og Hurtigruten eller mer lokale opplevelsesdestinasjoner som Bjørneparken i Flå i Hallingdal. Men ikke nok med det – de skaper også levende samfunn i by og bygd.

Aktiviteter, arrangementer og opplevelser som tilbys innenfor reiseliv, servering og uteliv bidrar til å bygge sterke og gode lokalsamfunn. Det styrker ikke bare næringslivet, det gjør det også lettere for ordføreren å holde på sine innbyggere, tiltrekke seg nye og å trekke ungdommen tilbake til sine hjemkommuner etter endt utdannelse. En god oppvekst, aktiv ungdomstid og tilbud på fritiden, bidrar til å styrke opplevelsen av at hjemstedet er et godt sted å være.

Steder som tilbyr en rik kulturell scene, spennende aktiviteter og en unik atmosfære er bedre rustet for å tiltrekke seg arbeidskraft og skape aktivitet.

Derfor er ikke bare gode rammevilkår for reiselivet god næringspolitikk. Det er også god distriktspolitikk. Reiselivet er en viktig alliert med alle ordførere som vil at sin kommune skal slippe fraflytting og svekket økonomi. For de som skal slå røtter i en kommune betyr det noe å se liv og røre i lokalmiljøene på ettermiddager og kvelder.

Derfor er det viktig at våre folkevalgte anerkjenner betydningen av reiseliv og uteliv for bolyst og livskvalitet. En oppfordring til våre politikere fra våre medlemsbedrifter er å sette ja-stempelet på sin kommune. En god start er å være positive i reguleringssaker. Et handlingsrom ligger i å videreføre skjenkebevillinger uten krav om ny bevilling, og innføre skjenking til 03.00 så lenge det ikke er til vesentlig sjenanse for beboere.

De kommunene som tilrettelegger for vekst i reiseliv og uteliv vil få mye igjen for investeringen. Reiselivet skaper nemlig store ringvirkninger – også for annet næringsliv i nærmiljøet. Skaper vi reiselivsdestinasjoner som tiltrekker seg tilreisende, påvirker det også hotellene som får gjester, serveringssteder som har flere å servere og handelsnæringen som øker kundegrunnlaget. Ringer i vannet som gir virkninger langt ut over hva man skaper for seg selv.

For noen uker siden merket de av oss som bor på Østlandet at NOR-shipping gikk av stabelen. Dette er en av hovedstadsregionens største arrangement med mer enn 50.000 tilreisende og besøkende fra nærmere 100 land, og med samlede ringvirkninger i størrelsesorden 400 millioner kroner. Sysselsettings- og verdiskapingseffektene er betydelige, og understøttes av tall som viser at det for hver plass i arrangementssektoren, skapes opp mot 9 nye arbeidsplasser i omgivelsene. Det kommer godt med for lokalsamfunnet.

Steder som tilbyr en rik kulturell scene, spennende aktiviteter og en unik atmosfære er bedre rustet for å tiltrekke seg arbeidskraft og skape aktivitet. For vi kan ikke bare ha noe å leve av. Vi må også ha noe å leve for. Når et nærmiljø har et mangfoldig og spennende uteliv, blir det en møteplass for mennesker med ulike interesser og bakgrunner. Arrangementer og aktiviteter bidrar til å samle folk, skape nye relasjoner og fremme et sterkt fellesskap.

Derfor er et valgløfte som bør stå høyt blant våre politikere er å skape ja-kommuner som tilrettelegger for reiselivsaktivitet. Den utfordringen vil vi gi til våre politikere som ber om velgernes tillit i september.

