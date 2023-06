En hjertesak uten tiltak og midler

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Omar Samy Gamals hjertesak opp mot valget i september, er å bygge felles møteplasser og gi muligheten for alle til å oppleve kultur og utjevne forskjellene. Alarmklokkene bør ringe, skriver han.

Vi i Holmlia Kulturhavn ringer, og har ringt med alarmklokkene på full styrke over lengre tid. Også i møter med Samy Gamal og Kulturetaten som handler på Byrådens bestilling.

Den siste Kulturbruksundersøkelsen viser at vår innbyggerne i vårt område og vår bydel bydel, Søndre Nordstrand, er minst fornøyd med det kulturelle tilbudet i hele Oslo. Vi savner handling og krever plass først i køen. Hva er en hjertesak verdt hvis ikke Byråden løser problemene der det trengs mest?

I tre av fem mulighetsstudier som ble presentert for OBOS om muligheter på den såkalte “Holmtomta”, ble Holmlia Kulturhavn nevnt og tegnet inn med en kulturarena. Vi har kulturlivet i ryggen. Behovene er forankret både i befolkningen og i utredninger (Rambøll - og Opinion).

Det er jo også smått komisk at når det skal legges frem en rapport om utenforskap på Holmlia, så må arrangementet avholdes i kirka.

På en samling med lokale kulturaktører som vi arrangerte tidligere i år, var enigheten stor: Vi trenger lokaler av en viss størrelse på “nøytral grunn” - for alle uavhengig av livssyn og kulturell tilhørighet. Den politiske forankringen har foreløpig begrenset seg til vedtak i Bydelsutvalget og Bystyret med gode intensjoner.

I et valgår krever vi at intensjoner blir til valgløfter om prioritering og midler, og vi ser til alle partier. OBOS må også forstå sitt samfunnsansvar som den førende eiendomsutviklingsaktøren i vårt område hvor massevis av nye boliger skal bygges. Mange behov kan OBOS bidra til å møte umiddelbart på sine tomter, i påvente av permanente løsninger når utbyggingen er ferdig. Vi krever at OBOS blir med på spleiselaget nå.

Holmlia Kulturhavn arbeider daglig og målrettet for en kulturarena. En kunstplass og en møteplass på Holmlia hvor hele Søndre Nordstrand er målgruppen. Vi er klare til å tre inn i lagre, tomme bygninger og hva enn det måtte være. Mens vi venter, er vi nomadearrangører og arrangerer konserter, debatter og møter med andre gode aktører som jobber med kultur med stor dugnadsinnsats og gjerne mot alle odds.

På kort tid har vi fått til mye, men det grunnleggende spørsmålet om hvor vi skal arrangere dukker opp gang etter gang, fordi møteplassen ikke finnes. Det er jo også smått komisk at når det skal legges frem en rapport om utenforskap på Holmlia, så må arrangementet avholdes i kirka.

Usman Mushtaq og Raymond Johansen har lovet å gjøre mer for å utjevne ulikhet, og her kan Søndre Nordstrand og Holmlia bli fyrtårnet for “det nye Norge”.

Der det står dårligst til med infrastruktur og midler, bør tiltakene settes inn først. Gi oss en arena og lokaler for kultur – det vil gi stor verdi til nærmiljøet, og hele Oslo.

Det er nok snakk. Det er tid for handling. Det er vår tur.

