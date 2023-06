Veien inn i boligmarkedet

Regulere raskere og bygge mer, men samtidig ha fokus på å bygge de rette boligene, er avgjørende for å hjelpe flere inn i boligmarkedet. I tillegg støtter Høyre de «nye», alternative finansieringsformene som nå tilbys av flere utbyggere, inkludert OsloBolig. Oslos satsing på kommunale boliger støtter vi også – for å støtte de som trenger det mest.

James Stove Lorentzen (H) (Terje Pedersen/NTB)

Rødts Luis Lautaro Espinoza kritiserer Høyres politikk i et innlegg i denne avis 14. juni. Han kritiserer vår skepsis til tredje boligsektor og til vårt forslag om å skrote leilighetsnormen.

La meg starte med leilighetsnormen og forbudet mot leilighet mindre enn 35 kvadratmeter: Dette sammenligner Espinoza med 1800-tallets arbeiderboliger.

Hvor fjernt fra dagens realiteter går det an å være? Datidens ettroms med dumpedo i trappeoppgangen, mot dagens innovative løsninger med gode, lyse, åpne fellesarealer som kompenserende tiltak for små leiligheter.

For mange vil slike sosialt anlagte leilighetsbygg være en berikelse, blant mye annet også som et tiltak for å motvirke ensomhet. For mange unge førstegangskjøpere som lever aktive liv, vektlegges kanskje beliggenhet og sosialt miljø tyngre enn størrelsen på boligen. Slike leiligheter bør bygges over hele byen, også på vestkanten. Hvorfor skulle de ikke det?

Elendighetsbeskrivelsen fortsetter med påstander om kott ved siden av støyete motorvei. Hvor har han det fra at noen skulle ønske det? Konspirasjonsteorier og usakligheter når nye høyder når han mener at «Høyre ønsker at vanlige folk bor i trange og mørke kott (…) for at noen få skal tjene penger på deres elendighet».

Så til tredje boligsektor, hva nå enn det er? Byrådet har i hvert fall i løpet av snart åtte år ikke kommet opp med en klar plan eller forklaring på hva dette innebærer.

Det vi vet er at OsloBolig skal være kommersielt drevet (ifølge byrådslederen fra Ap), og vi vet at Oslo kommune ikke har mulighet til storstilt subsidiering av boligmarkedet. Vi vet også av erfaring at sentralstyrt overstyring av markedet gir dårlige resultater.

Tvert imot, så må vi sørge for at tilbudet av både eie- og leieboliger møter etterspørselen, da får vi et sunt marked. Det er samspillet mellom kommunen som reguleringsmyndighet og profesjonelle utbyggere som skal sørge for mange nok og de riktige boligene, i tillegg til diverse støtteordninger for de som trenger det mest.

For øvrig er Rødt vel det partiet i Oslo bystyre som foreslår flest reduksjoner i utbyggingssaker. Det hjelper i hvert fall ikke på boligforsyningen.

