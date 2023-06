Klasseskillet for pensjonister øker

Da Statsminister Jonas Gahr Støre la fram reformen 16. juni skrotet han uttrykke «Eldrebølgen».

Men vi vet alle at det ikke er nok ansatte i hjemmetjenestene til å betjene oss i årene som kommer. Det snakkes om at vi må bli bærekraftige. Bærekraftig betyr i denne sammenhengen at pensjonistene må koste minst mulig lengst mulig.

Det er her velferdsteknologien kommer inn. Den utskjelte medisindispenseren, for eksempel. I Brennpunkt dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» stod Lillys medisindispenser ubrukt og skremmende på kjøkkenet. Lillys utvikling av demens var så framskreden at hun var langt forbi å ha nytte av medisindispenseren. De som jobber på feltet sier at velferdsteknologi er 80 – 90 prosent tilrettelegging og oppfølging og 10 – 20 prosent teknologi.

[ Ny undersøkelse: Stor misnøye med eldreomsorgen i Oslo ]

Da Helsedirektoratet evaluerte innføring av velferdsteknologi i Helse Midt-Norge i 2021 erfarte de at 99,7 prosent av medisinene ble tatt på riktig måte og til rett tid. De pårørende følte seg tryggere på at deres eldre var i god behold, og de eldre opplevde en større mestring og frihet. Med en velfungerende medisindispenser slipper vi å tråkke rundt i hjemmet og vente på at den ansatte i hjemmetjenesten kommer innom i et par minutter for å gi oss medisin, ikke kvalitetstid med andre ord.

Og hva med dem som ikke har nære pårørende? Hvem skal følge med dem før de blir hjelpetrengende? Reformen krever at vi organiserer lokalsamfunnet annerledes. Borettslagene, nærmiljøet og frivillige kan få nye roller.

Mange lever hjemme med sykdommer som krever oppfølging gjennom døgnet, også om natten. Da risikerer de å våkne av at et fremmed menneske står bøyd over sengen. Tenk dere sjokket. Eller at de våkner av at det knepper i døra i det den ansatte i hjemmetjenesten lister seg ut døra. Den hjemmeboende står opp, raver søvndrukken ut for å se, faller og blir liggende – til neste besøk fra hjemmetjenesten finner vedkommende flere timer senere. Da er digitalt tilsyn en trygg og verdig løsning.

Sensorer i sengen og gulvet varsler hvis brukeren har vært for lenge borte fra sengen. Med kameraer, som bare viser omrisset av brukeren, kan ansatte se hvordan det står til med vedkommende. Og rykke ut hvis det er nødvendig.

Om lag 100 000 mennesker i Norge lever med demenssykdom. Vi hører stadig om leteaksjoner etter mennesker med demens. De kan ha startet vandringen i påvente av drosje, kanskje fordi tidsbegrepet deres er annerledes. Ofte blir de funnet på uventede steder. Noen ganger i en forkommen tilstand, i verste fall omkommet. Med en GPS-kunne dette vært unngått.

2021-tall fra Helsedirektoratet viser at under fem prosent av mennesker som var registrert med demensdiagnose, og som mottar helse- og omsorgstjenester, hadde GPS. Andelen er høyest i Oslo og færrest nord i landet. Det er bekymringsfullt. Fordi andelen eldre høyt og lekkasjen av befolkningen i arbeidsfør alder sørover er betydelig.

Dette er noen eksempler på velferdsteknologi. «Bo trygt hjemme»-reformen tvinger fram mer forskning på velferdsteknologi. For eksempel sensorer som registrer endring i ganglaget eller adferd. Teknologi som er proaktiv – som fanger opp mulig farlige hendelser og sykdom – før det blir akutt.

Pårørende til hjemmeboende eldre kan ha nytte av slik teknologisk støtte. Særlig hvis den eldre bor alene. Men det forutsetter at de pårørende har råd til å kjøpe denne teknologien. Fordi det ikke er registrert behov, og den hjemmeboende derfor ikke har krav på økonomisk støtte. Slik ordningene er nå.

Og hva med dem som ikke har nære pårørende? Hvem skal følge med dem før de blir hjelpetrengende? Reformen krever at vi organiserer lokalsamfunnet annerledes. Borettslagene, nærmiljøet og frivillige kan få nye roller.

Selvsagt kan vi kjøpe oss klokker som register at vi har falt. Klokka kan sågar kontakte 113 og pårørende. Men det forutsetter at vi har en pensjon som gjør at vi har råd til å investere i denne tryggheten.

Jeg frykter at det blir et økt klasseskille blant eldre. Ut fra pensjon, om vi har pårørende og om de pårørende har økonomi til å investere i teknologien som er nødvendig for å følge oss opp.

Vi er det landet i Europa med flest ansatte i hjelpe- og omsorgstjenestene. En god hjemmetjeneste handler ikke bare om varme hender og antall ansatte. Det handler også om velfungerende velferdsteknologi. Det kan spare offentlige budsjetter og gjøre hverdagen bedre for ansatte og brukere.

«Bo trygt hjemme»-reformen forblir ord på papir hvis den ikke følges opp av øremerkede midler til velferdsteknologi i kommunene. Har de sentrale og lokale politiske partiene mot og vilje til å justere politikken? Det er kommunevalg i september. Vi har mulighet til å stille krav til våre folkevalgte.

[ – Mange ønsker å bo hjemme lengst mulig ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen