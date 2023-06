Vi mister troen på valgene vi tar nytter

H&M har lenge hevdet at de skal “close the loop” ved at vi som forbrukere kan levere plagg vi ikke kan eller ønsker å bruke lenger, tilbake til dem. Men, Aftonbladet har avslørt at plagg som HM sier at skal bli til nye kolleksjoner, vaskekluter og isolasjonsmaterialer, havner på dynga etter å ha reist kloden rundt isteden.

«I 2020 samlet vi inn 18 800 tonn uønskede klær og tekstiler gjennom vårt klesinnsamlingsprogram. Det tilsvarer 94 millioner t-skjorter.» - sier HM på sine nettsider.

Etter avsløringen leser jeg at de har samlet inn 18 800 tonn med søppel.

Sigrun Stenseth (Paal Audestad)

Jeg tror at store kommersielle aktører er en stor del av løsningen for å skape endring raskt nok til at det nytter, og derfor er det ekstra trist når det er nettopp disse aktørene som skjuler grønnvasking bak engasjement. Dette gjør det vanskelig for oss forbrukere å føle at valgene vi tar har noen verdi. Uansett hva vi gjør, og hvordan vi prøver å bidra, virker det som at det er til ingen nytte.

HM-konsernet består av flere merkevarer som Arket, COS, & Other Stories og Monki, som alle oppfordrer til det samme under det konsernet kaller for “Full Circle”. De sier at dette er veien til å bli “helt sirkulære” og ønsker at innsamling av klær skal være like selvsagt som å pante flasker. Men innsamling og gjenbruk er ikke det samme. HM gjemmer seg bak dyre rapporter og gode intensjoner som igjen gjør det vanskelig for oss forbrukere å ta gode valg når det kommer til resirkulering, fordi det nødvendigvis ikke er sant.

Som Aftonbladet påpeker i artikkelen: eksport kan aldri være sirkulært.

HM eier også den svenske gjenbruksplattformen Sellpy der du leverer inn klærne dine og de selger de for deg. Sellpy er med på å fremme en bruk og kast mentaliteten, da man sender av gårde masse klær og ikke ser verdien av enkeltplaggene. Hvordan er dette med å prøve å gjøre oss mer bevisste rundt vårt konsum av klær?

Sellpy hevder å ha samarbeidspartnere som skal ta usolgte varer videre til andre steder for videresalg eller resirkulering, men jeg stiller også spørsmål ved om dette også bare er et av initiativene som HM gjemmer seg bak for å virke grønnere.

Som forbrukere mister vi troen på at de “grønne” valgene vi tar nytter, når de store selskapene gang på gang utnytter vår tillitt.

Som markedssjef i Tise, et selskap som er bygget på idealet om å få et mer bevisst forhold til hvordan vi forbruker klær og mote, har jeg noen tips:

Kjøp kvalitetsprodukter som er laget for et langt liv

Kjenn stilen din, og ikke kjøp mer enn du trenger

og til slutt:

Selg videre det du ikke bruker lenger slik at noen andre kan få glede av det.

Vi vil skape tro på at valgene og holdningene våre nytter. Ved at forbruksmønstrene våres endres bidrar vi også til endring i klesindustrien.

Sammen kan vi legge press på politisk endring.

Naivt? Nei. For om vi mister troen på egen innsats, mister vi også makten som ligger i at mange mennesker dytter i samme retning.

