Skolefraværet kan ikke vente

Hver skoledag mangler norske klasserom tusenvis av sine elever. Hvor mange de er, er det ingen som vet. Utdanningsdirektoratet har ingen tall på hvor høyt skolefraværet er i grunnskolen, av den enkle grunn at det ikke finnes noe statistikk som gir oversikt. Det haster å få på plass et nasjonalt system for fraværsregistrering nå.

Bekymringsfullt skolefravær, også kalt skolevegring eller ufrivillig skolefravær, er når elever av ulike grunner vegrer seg for å gå på skolen. De fleste elever ønsker faktisk å være på skolen, men det er noe som holder dem hjemme og gjør det vanskelig eller umulig for dem å møte opp. Problemet er at årsakene bak skolefraværet ofte er komplekse og kan være vanskelig å identifisere.

Som lærerstudent har jeg jobbet ved flere ulike skoler. Dessverre har jeg fått opplevd hvor store ulikheter det er i oppfølgingen av fravær. Manglende systemer og rutiner skaper mer jobb for lærere for å fange opp bekymringsfullt skolefravær. I en allerede stressende lærerhverdag blir det dermed en større fare for at dette fraværet ikke følges opp tidlig nok.

Et nasjonalt system for fraværsregistrering vil ikke alene løse utordringene som ligger bak ufrivillig skolefravær, men det er et stort og viktig steg for å kunne identifisere hva årsakene er, og hva om kan gjøres for at eleven kommer tilbake på skolen - og trives der.

Det er på tide å ta grep om det ufrivillige skolefraværet. Eleven som blir hjemme enda en dag i morgen har ikke tiden til at politikerne sitter på gjerdet og venter.

Nasjonal fraværsregistrering vil også tydeliggjøre når fraværet er på vei til å bli bekymringsfullt, og gi skolen mulighet til å sette i gang tiltak før problemet kommer ut av kontroll. Det er enklere å hjelpe barna våre før skolevegringen har fått rotfeste.

Derfor bør også dette systemet innføres sammen med en «fraværsgrense» som forteller når tiltak skal settes i gang. En fraværsgrense i grunnskolen vil kunne vise mønster i elevers fravær, og gi skolen mulighet til å oppdage de medvirkende årsakene så tidlig som mulig.

Fagmiljøene og politikere mangler både kunnskap om- og oversikt over hva ufrivillig skolefravær handler om. Det som derimot er klart, er at det ufrivillige skolefraværet har økt etter pandemien. Det er uholdbart, og vi kan ikke fortsette å skyve problemet foran oss.

Vi vil ikke kunne hjelpe elever som lider av ufrivillig skolefravær tilbake til skolen dersom vi ikke vet hvilke barn det gjelder, og hva som er årsaken til skolefraværet.

Det er viktig å huske på konsekvensene ufrivillig skolefravær gir for eleven, og deres mulighet til å lykkes i samfunnet. Tidlig oppdagelse av skolevegring forebygger sosiale- og psykiske utfordringer, forhindrer faglige hull i opplæringen som følger eleven videre og reduserer faren for å droppe helt ut av skolen.

Det er på tide å ta grep om det ufrivillige skolefraværet. Eleven som blir hjemme enda en dag i morgen har ikke tiden til at politikerne sitter på gjerdet og venter. Det første steget er å få den sårt trengte oversikten gjennom et nasjonalt system for fraværsregistrering.

