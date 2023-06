La oss anerkjenne problemet

Vi har i tidligere innlegg vist at Norge bryter FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD) med dagens Vergemålslov. Statens sivilrettsforvaltnings svar er å feire endringer istedenfor å gå inn i realitetene.

Vi skulle jo ønske at virkeligheten var slik avdelingsdirektør i Statens sivilrettsforvaltning Line Schei Mogenstad skriver, og at alt er i skjønneste orden i et land hvor statsråder og politiske ledere mener menneskerettighetene alltid gjelder alle. Det kan være tungt å akseptere, men situasjonen er annerledes.

Ta det første først: Mogenstad sier at Sivilrettsforvaltningen ikke deler vår oppfatning om at tusenvis av funksjonshemmede er fratatt muligheten til å bestemme i eget liv. Det er riktig at Stortingsflertallet denne våren endret Vergemålslovens §33. Stortingsflertallet gikk her imot regjeringens forslag, og har gått noen forsiktige skritt i retning av at folk skal bli hørt «såvidt mulig». Statsforvalter skal fortsatt, med kun en legeerklæring, få avgjort om folk er i stand til å ta egne valg.

Det bør sitte ganske langt inne å frata folk muligheten til å ta valg i egne liv uten å involvere rettsapparatet.

I mars i år ba vi om tall fra Statens sivilrettsforvaltning på hvor mange utviklingshemmede som hadde verge i 2022. 17.100 var svaret. Så ba vi om tall på hvor mange av disse som er fratatt samtykke etter det som frem til april i år var §33. Statens sivilrettsforvaltning hadde ikke tall for dette. Det går det selvsagt an å mene noe om – for det bør sitte ganske langt inne å frata folk muligheten til å ta valg i egne liv uten å involvere rettsapparatet.

Sist FN spurte norske myndigheter om det samme, svarte daværende Kultur- og likestillingsdepartementer til CRPD-komiteen at omlag 36 prosent av voksne under vergemål var fratatt mulighet for samtykke. Hvis det samme gjelder for tallene fra Statens sivilrettsforvaltning på antall utviklingshemmede som hadde verge, vil det altså være i overkant av 6000.

Mogenstad forholder seg også kun til at vergemål er frivillig, og fremstiller det som et støttetiltak. Det er korrekt at §20 i Vergemålsloven sier at «Vergemålet er et frivillig støttetiltak». Men det holder altså ikke å lese kun én lovbestemmelse. I §22 er det spesifisert at personer kan fratas rettslig handleevne – og da er det altså ikke lenger frivillighet det handler om. Det vises også til hvem som kan fratas rettslig handleevne – altså bli fratatt muligheten til selv å bestemme i eget liv: «En person som er i en tilstand som nevnt i §20 første ledd, kan fratas sin rettslige handleevne». Tilstanden det her vises til er blant annet funksjonsnedsettelser. Og dette er altså grunnen til at Norge bryter CRPD – at vi er villig til å bruke det å ha en funksjonsnedsettelse som en grunn til å frata folk muligheten til å bestemme i eget liv, og tvinge folk inn under Vergemålsloven. Isteden, er vi forpliktet til å ha lovgivning og ordninger som gir støtte til de som trenger og ønsker det for å kunne bestemme selv i egne liv – en lov om beslutningsstøtte.

Folks holdninger er i ferd med å skifte. Det ser vi når vi mobiliserer som i årets Stolthetsparade. Politikken og lovgivningen kommer etter, men små justeringer er selvsagt ikke nok. Vi må slutte å bruke funksjonsnedsettelser som begrunnelse for å frata folk retten til selvbestemmelse i norsk lovgivning. Og sørge for å ha lovgivning som sikrer, og ikke gir grunner for å frata, folk selvbestemmelse.

