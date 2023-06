VY svarer: Det skal være enkelt å reise med VY

Først og fremst beklager vi at Brandvik har hatt et ublidt møte med en av våre konduktører. Oppførselen som beskrives er selvfølgelig ikke akseptabel, og noe vi skal følge opp.

Vi syns det er leit at det er vanskeligere for rullestolbrukere å reise enn for andre. Dessverre kjører vi mange eldre tog fra 1980- og 90-tallet, som ikke tilfredsstiller moderne krav til universell utforming.

I tillegg til togenes utforming er det også utfordringer med at plattformene på stasjonene ikke alltid har rett høyde, og at det dermed må brukes heis eller ramper.

Enkelte stasjoner er dessverre utformet på en måte som gjør at det ikke er mulig å komme seg videre ut av stasjonen med rullestol, eller hvor bruk av rampe ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Det skal være enkelt å reise med Vy, og vi beklager at togturen ikke ble noen god opplevelse for Brandvik og resten av reisefølget denne gangen.

[ Har du hørt om stolthetsparaden? ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen