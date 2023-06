Pyramidespill om klimamålene

«Det er fascinerende. Det er kanskje vår tids pyramider.» Det var statsminister Jonas Gahr Støres beskjed da han besøkte en flytende havturbin som er en del av et testprosjekt utenfor Haugesund. Attpåtil er de visst sentrale for at Norge skal nå klimamålene våre ifølge Støre.

Havvindturbinene er kanskje fascinerende ingeniørkunst, og bak flere av dem står en grundig innsats fra arbeidsfolk på norske verft, men hvis disse skal være løsningen for å få ned utslippene våre ligger vi tynt an.

Utbyggingen av vindkraft til havs skal gå raskt ifølge regjeringen, men den blir stadig dyrere og vil ta lang tid. Konsekvensene for livet i havet og naturen på havbunnen er dårlig kartlagt. Naturen tåler ikke at vi tar snarveier.

Ved å hele tiden peke på havvindturbinene som kommer en gang i framtiden, flytter regjeringen og stortingsflertallet oppmerksomheten bort fra de klimatiltakene vi vet kan gjennomføres. Norge har fortsatt et betydelig kraftoverskudd på mellom 14 og 20 TWh. Hvorfor klarer vi ikke å få norsk fastlandsindustri til å ta i bruk denne kraften, og dermed kutte utslipp?

Nye tall viser økte utslipp fra transport, fordi vi flyr mer og ikke bruker færre fossile biler, mens industrien står på stedet hvil. Vi vet at vi må få ned flytrafikken, kjøre mer buss og bane, og få næringstransport over på elektrisitet eller biogass. Her leverer ikke regjeringen. De bygger ut motorvei framfor tog, lar det gå like mange fly mellom de største byene i Sør-Norge som før og kutter støtteordninger til næringstransport.

I industrien har Miljødirektoratet utredet mulige utslippskutt på 7,5 millioner tonn Co2 innen 2030, men verken krav eller støtteordninger som utløser slike kutt er på plass.

Når det kommer til oljepolitikken tror regjeringen at de kan åpne stadig nye felter, og elektrifisere dagens felt, med avsindige mengder kraft uten at dette går ut over klimaet eller resten av samfunnet.

Miljødirektoratets oversikt over klimatiltakene som har mest effekt mellom nå og 2030, viser at mange av de viktigste grepene slett ikke er de som krever mest ny kraft: mer biogass og biodrivstoff, mindre sløsing med mat, og kostholdsendringer, samt mer kollektivtrafikk. Karbonfangst- og lagring er viktig, og krever kraft, men ikke så mye sammenlignet med andre tiltak.

Som Lars Sørgard, som ledet regjeringens energikommisjon, skriver, er mye av det forventede forbruket framover ikke til utslippskutt – men til nyetableringer.

Konsulentrapporter som blåser opp kraftbehovet til skyhøye nivåer, regner med en gigantisk utbygging av datasentre, hydrogenfabrikker for eksport og batterifabrikker. Dette er ikke prosjekter for å nå klimamålene våre. Det er et politisk valg om vi vil ha mye mer av alt dette, raskere eller ei.

Miljødirektoratet har anslått at kraftbehovet er på 34 TWh til 2030 hvis vi skal nå regjeringens klimamål. Dette er et kraftbehov som også kan løses med energikommisjonens anbefalte tiltak innen energieffektivisering i bygg og industri, mer fjernvarme og bergvarme, flere varmepumper og mer solkraftutbygging. Mer biogass er også viktig. Og igjen, Norge har fortsatt et kraftoverskudd som må tas i bruk for å kutte utslipp.

Alle disse tiltakene er langt mer konfliktfrie og naturvennlige enn vindturbiner på land og dessuten mindre risikable enn vindturbiner til havs. Forutsatt at vi sikrer et godt utbygd kraftnett som sørger for at strømmen når fram dit utslippene skal kuttes.

Situasjonen i dag er at økte strømpriser, som vi importerer fra utlandet selv i år med stort kraftoverskudd, fører til at forbruket går vekk fra elektrisitet og over til fossilt. At det skulle skje i Norge er sjokkerende. Kontroll over strømprisene er et viktig bidrag til færre utslipp.

Store vindkraftutbygginger, med usikre konsekvenser og en like uklar prislapp, er ikke den beste løsningen for å kutte utslipp i Norge. Handlingslammelsen fortsetter, samtidig som debatten nesten bare handler om det.

