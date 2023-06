70 år og fortsatt ikke godt nok

I år fyller fritidsklubbene 70 år. De har for meg vært en arena for læring og livsmestring der jeg har funnet meg selv. Ungdommene fortjener tiltak som gir dem noe å gjøre på fritiden, som kan styrke deres sosiale ferdigheter, og minske de sosiale ulikhetene blant ungdom.

Ungdomstiltak som fritidsklubber er viktige fordi de gir oss ungdom mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på våre premisser. En undersøkelse fra NOVA viser at fritidsklubber kan bidra til å styrke selvtillit, sosiale ferdigheter og følelse av tilhørighet.

Men klubbene er mer en en fritidsaktivitet. For mange er det et andre hjem.

Alle barn og unge skal ha en fritidsklubb i nærmiljøet sitt. En trygg klubb der kompetente voksne jobber og er engasjert i ungdomsmedvirkning. Fritidsklubbene må være tilpasset alle barns funksjonsevne. Det kan bidra og sikre at flere ungdom har mulighet til å delta i aktiviteter og dermed får glede og nytte av dem.

Det er viktig at fritidsklubber blir lovpålagt. Jeg bruker selv fritidsklubbene ofte, og får mye nytte ut av dem. De har bidratt til en bedre oppvekst og at jeg har følt meg inkludert. Det er på grunn av de gode ungdomsarbeiderne at jeg driver med ungdomspolitikk i dag.

Fritidsklubbene har i flere år vært kuttet ned på og nedprioritert. Etter pandemien så vi tydelig at ungdommene savnet noe å gjøre på fritiden. Klubben er et godt lavterskeltilbud hvor ungdom selv bestemmer aktivitetene, det er viktig at det også finnes slike tilbud.

Vi ungdom trenger tid alene for å tenke og reflektere over våre egne valg. Det er en viktige prosesser i vårt liv.

Vi ungdom trenger tid alene for å tenke og reflektere over våre egne valg. Det er en viktige prosesser i vårt liv.

I 70 år har vi kjempet for en plass i samfunnet. Det er på tide at politikerne lytter til våre ønsker og gjør noe nå!

