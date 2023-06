Har du plass til en til?

3 av 10 barn og unge opplever bekymring i hverdagen for ikke å bli invitert på sosiale aktiviteter. 1 av 4 har ikke kunnet delta på sosiale aktiviteter eller fritidsaktiviteter på grunn av familiens økonomiske situasjon. Dette viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos, på vegne av Blå Kors.

Vi er ca 1,2 millioner barn og unge under 19 år i Norge i dag. Dette betyr at antallet som blir stående utenfor fellesskapet og den sosiale tilknytningen til samfunnet rundt, er svært høyt.

Camilla Lunde leder forebygging Blå Kors (Privat)

For et barn er opplevelsen av utenforskap noe av det vondeste som finnes. De kjenner ofte på ensomhet og skam. Vi i Blå Kors vet også at utenforskap kan få store konsekvenser videre i livet.

Man har større sjanse for å oppleve fysiske og psykiske plager, falle ut av skole, og bli stående utenfor arbeidslivet. Sammenhengen mellom rusavhengighet, psykisk uhelse og sosialt utenforskap er vel dokumentert.

I tillegg viste en studie fra FHI i 2021 at barn av foreldre med svært lav inntekt har opp til fire ganger så høy sannsynlighet for å bli diagnostisert med psykiske lidelser, sammenlignet med barn av foreldre med høyest inntekt.

Veien ut av utenforskap er inkludering, og vi må derfor bidra til å skape gode og trygge lokalsamfunn der barna blir sett og inkludert.

Utenforskap er noe som kan ramme oss alle. Årsaker kan for eksempel være mobbing, sykdom, ensomhet, lav inntekt, arbeidsledighet eller rusproblemer i familien. Så hva kan vi gjøre for de barna som bekymrer seg for ikke å bli invitert, eller som ikke kan delta på sosiale aktiviteter?

Vi vet at barn utvikler sin trygghet, identitet og selvbilde gjennom fellesskapet. Derfor er inkludering svært viktig for barnas emosjonelle, kognitive og sosiale utvikling og trivsel.

Å vokse opp i et samfunn preget av små sosioøkonomiske forskjeller, mulighet for fritidsaktiviteter og et inkluderende nabolag eller felleskap, er derfor de beste rammene for å sikre at barn og unge skal oppleve hverdagen som meningsfull og trygg.

For å få til dette, må vi som står rundt gjøre noe med det. Veien ut av utenforskap er inkludering, og vi må derfor bidra til å skape gode og trygge lokalsamfunn der barna blir sett og inkludert. Barn og unge som opplever utenforskap trenger noen som fanger dem opp, som ikke snur seg vekk, ikke dømmer, som tør å bry seg, og som inviterer.

Foreldre er gode rollemodeller for inkludering, og vil kunne påvirke barna til å gjøre det samme. Barnehager, skoler og fritidsaktiviteter er gode og viktige arenaer for å tilrettelegge for fellesskap. Og til alle andre: vær den gode «nabokjerringa»! For som det kjente afrikanske ordtaket sier: «It takes a village to raise a child.»

Nå står åtte uker skoleferie for døren. Det er mange som gruer seg fordi de ikke har et sted å dra til, eller fordi de må være ukesvis alene. Da må vi rundt bidra med omsorgshandling.

Så da spør jeg: Har DU plass til en til på hytta? Hva med å ta med nabogutten når du skal til Tusenfryd? Kanskje en i klassen til datteren din vil være med på stranda? Eller på grillturen til helgen?

Dette er små grep som er lette å gjennomføre for de fleste av oss. Det lille ekstra vi gjør, kan utgjøre en stor forskjell for et annet barns liv og framtid.

Så, la oss tørre og orke å løfte blikket og strekke ut en hånd denne sommeren. Sammen kan vi bygge et mer inkluderende samfunn!

