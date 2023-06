Vi trenger alt av mineraler

I Dagsavisen reiser Margrethe Ollendorff Lien, Konsernleder i Feiring, en viktig debatt om kritiske mineraler. Høyre hilser debatten velkommen – vi kunne ønske at regjeringen gjorde det samme.

Ollendorff Lien roser Høyres mineralstrategi, men peker samtidig på at den mangler en plan for stein, pukk, grus og sand. Det er en avgrensning vi helt bevisst har gjort for å først og fremst svare på Norges bidrag til å gjøre vårt vestlige verdisfellesskap mindre avhengig av råvaretilgang fra ikke-allierte.

Siden 2021 har næringsminister Jan Christan Vestre pratet om at mineralstrategien er på vei, men foreløpig er det bare tomme ord og stadige utsettelser.

Energiomstillingen krever at vi tar i bruk mer mineralressurser i vår del av verden, og ikke bare i land som har langt dårligere kår for arbeidsrettigheter og miljøkrav.

Likevel inneholder de 82 konkrete tiltakene i Høyres strategi mye politikk som er viktige for andre mineraler enn industri- og energimineraler og sjeldne jordarter. Ollendorf Lien nevner behovet for å avsette flere arealer i kommunene til mineralnæringsvirksomhet og lagring av masser.

Vi foreslår også en helt ny og forenklet modell for raskere tillatelser for alle form for bergverk. Lønnsom resirkulering er også relevant og viktig i et miljøperspektiv. Til sist, er vi et parti som satser langt mer på vei og samferdsel og holder skattetrykket på norsk eierskap og arbeidsgiveravgift nede. Dette er viktige rammevilkår for mer satsing på arbeidsplasser innen pukk, grus og stein.

Det jeg skal gi Ollendorff Lien helt rett i, er at regjeringen er bakpå. EU, USA og andre nordiske land ligger foran den norske regjeringen i å oppdatere sin politikk på området. Siden 2021 har næringsminister Jan Christan Vestre pratet om at mineralstrategien er på vei, men foreløpig er det bare tomme ord og stadige utsettelser.

Dette samtidig som mineraler løftes opp på øverste nivå i samtaler med statsledere blant våre allierte land. Mineral- og bergverksværingen i Norge er helt sentrale for realiseringen av fornybar kraft, grønn industri og videreutviklingen av samfunnet vårt.

Vi håper regjeringen anerkjenner dette på linje med det vi gjør i Høyre og blant våre partnere i EU og USA.

