Yngve Hågensen døde på Helsehuset Askim 16. juni etter en tids sykdom. Han ville blitt 85 år 13. juli.

Yngve Hågensen ble født i 1938 i Vardø. Han vokste opp på barnehjem i en tid hvor krigen herjet. Etter noen år på barnehjem i Asker, flyttet han 14 år gammel til Halden. Her ble han først engasjert i idretten, og han passet alltid på å understreke at det var i Halden-idretten han lærte organisasjonsarbeid.

I 1955 ble Yngve ansatt på Saugbrugs i Halden og han hadde en rekke verv i den lokale fagbevegelse før han i 1969 ble distriktssekretær for LO i Møre og Romsdal. Åtte år senere ble han sekretær i LO sentralt. Han ble leder av LO i 1989 og gikk av i 2001.

Rekken av sentrale verv er lang: Arbeiderpartiets sentralstyre (1990-2002) og leder av partiets valgkomité i ti år. Han var styreleder i AOF, både nasjonalt og senere i Østfold og ble også valgt inn i flere bedriftsstyrer, blant annet Statoil.

Etter at Yngve gikk av som LO-leder, fortsatte han å reise landet rundt for å holde foredrag. I sitt 80. år holdt han rundt 60 foredrag. Budskapet hans var alltid like klart: Velstanden i dette landet har ikke kommet rekende på ei fjøl, men er bygd stein for stein med sterk medvirkning fra arbeiderbevegelsen.

I fjor opplevde Yngve at hans liv ble teater med tittelen «Fra barnehjemmet til LO-toppen», produsert av arbeiderbevegelsen i Østfold. Dette var en hyllest til en mann som i hele sitt liv hadde solidaritet som sin fremste verdi. Vi er glade for at vi fikk gitt Yngve denne hyllesten, og vi vet at han satte pris på det.

Diskusjoner i bøtterommet var ikke hans stil, han ville ha det på bordet.

Yngve opplevde veksten i Norge på kroppen, han så hvordan et fattig land med store forskjeller utviklet seg til et velstands-samfunn. Det er vel en av grunnene til at han selv ble en samfunnsbygger av dimensjoner. Et av hans kjennetegn var at han snakket med alle, høy og lav. Han hadde en nærhet til gølvet, og han snakket så folk forsto det. Som han sa: «Skal du forstå hvordan folk har det, så er første regel å snakke med dem!»

Raushet var en annen av hans sterkeste egenskaper: Han skilte sak og person. Krangel i møtesalen, men etterpå er vi kamerater og tar en øl sammen, sa han. Åpenhet var en annen egenskap: Diskusjoner i bøtterommet var ikke hans stil, han ville ha det på bordet.

Han var opptatt av mange saker: Livslang læring, bedriftsdemokratiet, en solidarisk lønnspolitikk, den norske modellen – men først og fremst arbeid for alle. Det er ikke å ta for hardt i når vi sier at ingen har frontet kampen mot arbeidsledighet som Yngve Hågensen. Som han sa: «Arbeidsledighet er ikke tall og statistikker. Det handler om mennesker, levende mennesker.»

De som kjente Yngve, møtte en raus, åpen, omsorgsfull og uselvisk person. Han hadde stor politisk innsikt, var opptatt av organisasjonsbygging, men hadde alltid tid til sine medmennesker. Yngve var rett og slett hel ved.

Den norske samfunnet har mistet en samfunnsbygger.

Norsk arbeiderbevegelse har mistet en kjempe.

Hans venner har mistet en god kammerat.

Men størst er tapet for familien, hans barn og barnebarn. Vi føler med dere.

I dag løfter vi fagforeningsfanen for deg.

Den taler et språk vi forstår.

For Frihet, Fred og Samhold.

For ditt storverk gjennom mange år.

Fred med ditt minne, Yngve!

