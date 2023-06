Valgkamp har blitt show

På tross av at jeg alltid har interessert meg for politikk, gruer jeg meg til valgkampen. Fordi jeg ikke kan la være å følge med.

Men politisk valgkampdebatt har etter min mening blitt mer show enn opplysende meningsbryting. Applaus får de raske replikker og unyanserte spissformuleringer.

Programlederne forsøker å stille politikerne til veggs med intrikate spørsmål for så å avbryte ethvert forsøk på et lengre resonnement. Iblant skjemmes også debatten av direkte ufine karakteristikker. Valgkamp er ikke noe for amatører med sarte sjeler.

Verst er det å høre på debatter hvor den som snakker høyest og avbryter kraftigst, får ordet. Og vi sitter igjen med inntrykket av at politikere kjennetegnes av løfter de ikke kan holde.

Jeg savner de gamle «kjedelige» politikerne, de som vred seg litt keitete og lette etter ordene.

Etter hver valgkamp kommer kritikk av opplegget; hvorfor ikke gi debattantene mer tid? Hvorfor springe fra det ene tema til det andre? Hvorfor ikke legge bort de insinuerende spørsmål? Hvorfor ikke anlegge en hyggeligere tone med vekt på respekt for andres oppfatninger?

Et hvert valg er et verdivalg. Men jeg gruer meg til valgkampen fordi engasjement for fattige, svake og syke blir liksom «bare ord».

Eldreomsorg kommer sikkert til å stå sentralt i valgkampen. Og innvandringspolitikken. De som er annerledes og har en annen tro og hudfarge enn oss, kommer sikkert til å stå sentralt i kommunevalgkampen.

Det blir snakk om alt det negative, innvandrere som ikke kan innordne seg og misbruker våre velferdsordninger. Og de får støtte som skulle gå til helse- og eldreomsorg! En slik argumentasjon går rett hjem til Ola og Kari foran TV-apparatet.

For vi har etter hvert fått en ny politikertype: de som har medietekke og kan gi korte svar på vanskelige spørsmål og slå kraftig tilbake når de blir motsagt.

Kanskje er jeg som kjerringa mot strømmen. Men jeg savner de gamle «kjedelige» politikerne, de som vred seg litt keitete og lette etter ordene. De manglet snerten, men man ble kloke av å høre på dem.

Jeg glemmer aldri en karikaturtegning jeg en gang så av en ordrik politiker. Tegningen hadde følgende tekst: “Tal høyere, argumentene er svake!” Og det er mange som klarer å presse et minimum av tanker, i et maksimum av ord.

Jeg for min del, får tiltro til politikere som ikke bruker sterke ord, men som er lydhøre overfor andre. Også overfor sine meningsmotstandere i debatten, og som legger vinn på å være ærlige og saklig.

Men det er vel ikke taktisk særlig lurt når de skal sanke stemmer?





