Vær så snill, ikke ødelegg barna våre.

Min datter på 8 år vil ikke på skolen.

Dette halve året har vært tøft. En kamp hver morgen. Jeg som mamma er helt utslitt, og min datter er også sliten. Det merker jeg på humøret hennes.

Jeg tror oppriktig ikke at jeg og mannen min har gjort noe galt, selv om vi selvfølgelig ikke er feilfrie. Men det er en hendelse på skolen datteren min har fortalt meg om på skolen, som jeg tror har preget henne.

Daghild Tonning (Privat)

De skulle ha en presentasjon foran klassen, som de hadde laget selv. Hun ville ikke. Men dette kom ikke frem med en gang, for hun vil jo ikke være annerledes enn de andre. De fleste barn vil ikke skille seg ut, de vil være like hverandre og bli likt. Hun fikk vondt i magen, gråt på seg feber og ble hjemme. Hun slapp presentasjonen.

Men det løste ikke umiddelbart problemet, for hun ville jo ikke være den eneste som ikke hadde presentasjonen. Hun ble hjemme de dagene hun egentlig skulle holde presentasjoner for klassen.

Se for deg at du skal inn i et foreldremøte og skal frem ved tavla og holde et innlegg på 10 minutter for de andre foreldrene. Hvordan kjennes dette i magen din?

Nå har hun kommet seg på skolen de fleste dager, med god hjelp av fine lærere og ansatte ved skolen. Det har vært avgjørende for oss å ha noen å ringe på morgenen slik at vi kunne få avklart dagens utfordring.

I dag var det gym. Igjen handler det om prestasjon for henne. Hun føler seg feil, utilstrekkelig og annerledes. Det forplanter seg i henne.

Jeg har både sett og lest i nyheter de siste dagene at dette er et økende problem. Hva kan vi sammen gjøre for å løse dette?

Kan vi kanskje starte med å avskaffe fremføringer og presentasjoner i skolen?

Rekk opp hånda de som elsker å holde foredrag.

Se for deg at du skal inn i et foreldremøte og skal frem ved tavla og holde et innlegg på 10 minutter for de andre foreldrene. Hvordan kjennes dette i magen din? Litt uro?

Dette er hverdagen til barna våre. De skal ha høyt lesning og presentasjoner i nesten alle fag; kom frem og vis oss hva du har lært.

Vi voksne kan samle oss og holde et innlegg på jobben eller en presentasjon, men de færreste ønsker å ha det som en daglig rutine.

Min bønn for nytt skoleår er mindre fokus på prestasjon. Skap heller trygghet. Trygge barn har det bedre og lærer også lettere. De som vil bli foredragsholdere og elsker oppmerksomhet tar den plassen uansett.

Vær så snill ikke ødelegg de andre barna på veien. Lag rom for mangfold og annerledeshet i skolen. Vi makter ikke 7 år til med dette.

[ Hvorfor får ikke barn med autisme den opplæringen de har krav på i skolen? ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen