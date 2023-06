Tåler vi ikke lenger meningsmangfold?

Uttrykket «mangfold» rommer bredere enn rase, legning, etnisitet, funksjonsnedsettelse, kjønn og tro. Når man taler om mangfold, er det også snakk om meningsmangfold.

Jeg synes det er påfallende at mange av de som selv kjemper for mangfold, åpenhet og toleranse, er de samme som møter uenigheter med kansellering, hets og latterliggjøring. Det er et slags VM i å møte seg selv i døra.

Vi er godt inne i Pride-måned. Dette er en måned som er preget av nødvendige og sterke markeringer for de skeives rettigheter og anerkjennelse. Dessverre ser vi flere eksempler på at regnbueflagg blir brent og mange trusler fremsettes mot parader og øvrige arrangementer relatert til Pride. Det er ikke vanskelig å fordømme slike handlinger hos enkeltpersoner.

Likevel har den siste tiden skapt en bekymring hos meg vedrørende vår evne til å være uenige med hverandre.

Når man reagerer med å skulle kansellere Thon Hotels og å stemple de som homofobe, hvor i all verden er omfavnelsen og toleransen for meningsmangfoldet?

De siste par ukene har mange innlegg fra og om Pride blitt publisert i en rekke aviser. Det er særlig fire ord som blir gjentatt i disse innleggene skrevet av representanter fra det skeive miljøet: Vi skal feire ulikhet, åpenhet, mangfold og toleranse. Klart vi skal fremme dette, men da må det også gjelde for alle.

For hvor er toleransen for meningsmangfoldet i denne debatten? Hvor er aksepten og feiringen av ulikhet, forstått også som ulike meninger, fra det skeive miljøet?

Utfordringen kan illustreres ved å se på Thon-saken. Thon Hotels gikk den 7. juni ut med et forbud mot å reise regnbueflagget ved sine hoteller. Bakgrunnen var at de ønsker å være nøytrale og på den måten inkludere enda mer enn hva regnbueflagget bidrar med. Dette førte til voldsomme reaksjoner.

Blant annet uttalte TV-profil Niklas Baarli på Twitter «aldri mer Thon Hotels». VGTV-profil Morten Hegseth gikk lenger og enda mer usaklig til verks når han skrev «Æsj! Siste gang jeg bor der. De homofobe kan få kose seg med de meget spesielle bordtapetene deres alene fra nå av».

Her blir Thon Hotels stemplet som homofobe, selv om de sier at de støtter Pride og mangfoldet som det representerer.

Spørsmålet blir som følger: Når man reagerer med å skulle kansellere Thon Hotels og å stemple de som homofobe, hvor i all verden er omfavnelsen og toleransen for meningsmangfoldet? Dette er de samme personene som forkynner feiringen av ulikhet og toleranse. Da må dette gå begge veier.

Opinion-rapporten Ung2022 viser at hele 52 prosent av unge i alderen 15-25 år ikke lenger tør å si hva de mener fordi samfunnet har blitt for opptatt av hva som regnes for politisk korrekt. NRK publiserte ganske nylig en rapport som viser at 36 prosent av befolkningen holder tilbake meningene sine.

Dette er alarmerende tall, men dessverre ikke overraskende. Identitetspolitikken har gått ekstremt langt. Mennesker som stiller kritiske spørsmål blir fort stemplet som eksempelvis rasister, homofobe og transfobe.

Vi må alle sammen ta ansvar for at meningsmangfoldet oppleves trygt. Det handler om å tolerere meninger og verdisyn som er på kollisjonskurs med dine egne, samt å øve oss på å være uenig. Det er også viktig å huske på er at uenighet ikke er det samme som konflikt, i denne sammenhengen.

