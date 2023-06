Endelig tempo i den norske havvindsatsingen

Havvind har stort potensiale for energinasjonen Norge. Det kan bidra til å gjøre strømprisene lavere, til å kutte klimagassutslipp og skape store ringvirkninger i form av arbeidsplasser i leverandørindustrien og tilgang på kraft til næringslivet.

Vi ser en krevende kostnadsutvikling innenfor alle industriprosjekter nå. Den siste tiden har derfor flere stilt spørsmål ved om det blir for dyrt å bygge ut havvind. Noen har til og med tatt til orde for at vi burde stanse havvindsatsingen allerede nå. Det vil være svært kortsiktig for energinasjonen Norge.

Dersom vi ikke får opp norsk kraftproduksjon, låser vi oss inn i kraftunderskudd og høye strømpriser.

Over tid kommer havvind til å bli lønnsomt. Etter hvert kan fellesskapet få tilbake titusener av arbeidsplasser og mange milliarder kroner i inntekter. I starten krever det imidlertid en del av fellesskapet for å bygge opp en ny næring.

Marianne Sivertsen Næss (Ap), lederen av Stortingets energi- og miljøkomité (Arbeiderpartiet)

På samme måte som vi i sin tid bygde opp både vannkraften, kraftkrevende industri og oljenæringen, trenger vi sterke offentlige muskler for å bygge opp en havvindindustri. Også havvind trenger fødselshjelp.

Fødselshjelpen, eller støtten, gjøres gjennom en differansekontrakt med et tak på 23 milliarder. Fellesskapet stiller nå opp med betydelig støtte for å forsere de første prosjektene, men la det ikke være noen tvil: en storstilt havvindutbygging må skje med utgangspunkt i en lønnsom næring som på sikt står på egne ben.

Det er vanskelig å spå om framtidig kostnadsutvikling og kraftpriser. Det som likevel er sikkert, er at dersom vi ikke får opp norsk kraftproduksjon, låser vi oss inn i kraftunderskudd og høye strømpriser. Og vi når heller ikke klimamålene våre. Det er dårlig nytt for framtidige generasjoner, norsk industriutvikling og folks lommebok.

Folk skal føle seg trygg på at både miljø og andre brukere av havet er ivaretatt. Fiskeri skal for eksempel ikke bli fortrengt, og for all ny aktivitet i havet er det helt nødvendig med god dialog og tett samarbeid med fiskerinæringen og andre som bruker arealene til havs.

For å sikre lavere strømpriser, skape arbeidsplasser i Norge og kutte klimagassutslipp, er havvind den eneste energikilden som kan produsere tilstrekkelige mengder energi raskt nok. Det finnes ingen realistiske alternativ.

Norge er blant landene med best forutsetninger i hele verden for å lykkes med en havvindsatsing. Vi har all grunn til å brette opp ermene og komme i gang.

