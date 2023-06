Snakk om overgangsalderen!

I 2025 vil det være over 1 milliard kvinner i overgangsalder i verden, og de alle fleste av dem vil lide av en eller annen grad av Vasomotoriske Symptomer (forkortes til VMS), som hetetokter, søvnproblemer, hukommelsessvikt og konsentrasjonsproblemer. VMS reduserer livskvaliteten for dem som rammes, men har også store økonomiske konsekvenser.

Overgangsalderen markerer kvinners fertile fase, og kjennetegnes med store hormonelle endringer i kroppen. Det starter for de fleste med symptomer så tidlig som 42-43 års alder.

Mari Chammas og Anita Hegge. (Foto: Hilde Brevig / Marika Foto )

Kvinnene som rammes har økt sykefravær, opplever redusert produktivitet, og vil i mange tilfeller redusere deltakelse i eller helt trekke seg ut av arbeidslivet.

I Norge har vi ikke mye statistikk på dette, men vi vet at kvinner i overgangsalderen har høyt sykefravær. Sekkeposten psykiatriske lidelser er en av de største årsakene til sykefravær, og man må anta at der er VMS en vesentlig faktor.

Vi vet også at et stort antall kvinner i denne aldersgruppen faller helt ut av arbeidsmarkedet, og vi vet fra undersøkelser i andre land at nesten alle med VMS sier at det påvirker deres arbeidssituasjon.

Arbeidsgivere har egeninteresse av å tilrettelegge slik at også kvinner i overgangsalderen skal fungere optimalt på arbeidsplassen.

På tross av dette har de færreste norske arbeidsgivere retningslinjer eller løsninger for å håndtere overgangsalderen. 47% av alle sysselsatte mellom 35-59 år er kvinner, og minst 2 av 3 av disse vil få plager i overgangsalderen.

Likevel snakkes det lite om en bærekraftig og inkluderende arbeidssituasjon for disse kvinnene. Studier gjort i Storbritannia og Irland viser at bedrifter mister kvinnelige ansatte i denne livsfasen. Både fordi de mister lysten på å søke på forfremmelse og fordi sykefraværet blir høyt.

I Norge er det 707 000 yrkesaktive kvinner i alderen mellom 35-59 år. En tredjedel av disse plages lite av overgangsalderen, men resten vil få så merkbare symptomer, at det kan påvirke jobbsituasjonen.

For ikke å snakke om hva det koster samfunnet. i form av høyere bruk av ressurser fra helsevesenet og fravær i arbeidslivet. Denne gruppen av sysselsatte i Norge har stor betydning for landet. Tenk bare på hva mangelen av erfarne sykepleiere og lærere betyr.

Arbeidsgivere har egeninteresse av å tilrettelegge slik at også kvinner i overgangsalderen skal fungere optimalt på arbeidsplassen. Dette er også en juridisk forpliktelse etter lovgivningen om arbeidsmiljø- og likestilling. Hva skal til for å holde kvinnene motivert og friske?

Det er ikke de kompliserte tingene som skal til. Det starter med kunnskap og bevisstgjøring, som så må gå over til praktisk handling. Hva som er praktisk handling er avhengig av den enkelte bedrift og den enkeltes arbeidssituasjon.

Kunnskapen om dette må bringes til den som trenger å bruke det, ansatte og ledere. Som alltid ellers teller handling mer enn ord. Men her må vi begynne med ord; vi må snakke om det!

[ Styrket kvinnehelse frigjør store ressurser ]

[ Åtte kjente kvinner: derfor er det fortsatt ikke full likestilling i Norge ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen