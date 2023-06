Mineralstrategien kan ikke bare grave etter gull

Opprinnelig skulle Regjeringen legge frem sin mineralstrategi i 2022. Den ble utsatt, og selv om den forventes fremlagt før sommeren, er det fortsatt ikke offentliggjort når vi får se den.

Utsettelser kombinert med store ord fra næringsministeren gir forventninger, men har vi egentlig grunn til å være optimistiske?

Selv når det graves etter gull, vil det meste av massene som hentes ut være gråstein

I ventetiden har Høyre lansert sin egen strategi for mineralnæringen. De skal ha ros for å anerkjenne behovet for at kommuner setter av areal til håndtering av overskuddsmasser.

Selv om strategien inneholder mye bra om kritiske materialer, er fraværet av plan og politikk for de mineralene det forbrukes mest av påfallende. Stein, pukk, grus og sand er også mineraler. Millioner tonn av dette brukes årlig i bygge- og anleggsnæringen i Norge i dag.

Vi bruker sand, grus og pukk til infrastrukturprosjekter, bolig- og næringsutbygging og idrett- og parkanlegg, for å nevne noe. Hver innbygger forbruker 15 tonn stein i året og gjør dermed stein til den ressursen vi bruker mest av i Norge etter vann.

Selv når det graves etter gull, vil det meste av massene som hentes ut være gråstein. Det er de mineralene vi forbruker mest av, og som også er helt essensielle for all samfunnsutvikling. Det må også gjenspeiles i den kommende mineralstrategien.

[ Uetisk å la være å satse på genteknologi ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen