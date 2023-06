Eksamen ut, standpunktkarakter inn

Vårens eksamensavvikling har gitt skolene, lærerne og ikke minst elevene store utfordringer. Skoler har slitt med å få tak i nok sensorer. Lærere blir beordret til eksterne sensoroppdrag.

I tillegg har man alle elevene som opplever stor forvirring og problematikk i forkant av, under og til og med etter eksamen. Utdanningsdirektoratet sitt «tilbud» om annullering av avholdte eksamener ble selve spikeren på hodet – eller i kista.

De tre siste eksamensvårer, under pandemien, har begrenset eksamener til kun å avholdes for privatister og de som har bruk for en eksamen i fag for å kvalifisere seg videre til høyere utdanning.

Samtidig som avlysninger av eksamener ble et faktum, har skolene og lærerne utviklet gode vurderingsrutiner med god kvalitet for å sikre at elevene får en god, kvalitetssikret og riktig standpunktkarakter i fag.

Denne praksisen skulle vært videreført også i år, slik at lærerne kunne konsentrert seg om å jobbe videre med kvalitet i standpunkts- og vurderingsarbeidet.

Det er ingen hemmelighet at det finnes en god del mennesker som vi liker å kalle for eksamenselskere.

De tre siste årene har vist oss at vi ikke trenger eksamen i så mange fag som tidligere. Det er på tide å tørre å tenke nytt om hvordan sluttkompetansen skal måles.

Med dagens tilgang på digitale hjelpemidler på nett og mobil, ulike apper for kommunikasjon og kunstig intelligens-chatter, blir dette etter min mening spikeren i kista for den eksamensformen vi kjenner i dag. La oss få lov til å slå denne spikeren helt inn.

Eksamenselskerne har også uttrykt en slags merkelig bekymring for at karaktersnittet ble for høyt under pandemien da eksamener ble avlyst. Det er da betimelig å spørre om den egentlige hensikten med eksamen i den formen den har i dag?

Er det for å holde et karaktersnitt nede? For å teste ulike elever om hvem som best håndterer eksamensformatet?

Eller er det fordi man til slutt egentlig ikke har en grunnleggende tillit til den enkelte lærers evne til å sette en riktig standpunktkarakter? Hvordan passer dette inn i en tillitsreform i skolen?

Årsakene til å fjerne eksamener er både gode og enkle. Det er for dyrt og stjeler opplæringstid i fag. I tillegg er det for vanskelig å lage gode eksamener som ivaretar alle emner i faget, og det rammer ulike elever skjevt.

Derfor mener vi at flere eksamener bør skli rett inn i historien til fordel for en standpunktkarakter som er satt av lærer, og som er bygd på kvalitetskriterier utarbeidet av lokale fagteam.

