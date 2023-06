Vi må sikre funksjonsassistanse i arbeidslivet

16. mai 2023 annonserte NAV «stans i tildeling av funksjonsassistanse til nye brukere». Funksjonsassistanse er den eneste ordningen som gir funksjonshemmede med omfattende assistansebehov mulighet til å stå i jobb.

Virke og Medvind Assistanse ber nå om at Stortinget kommer på banen og øker bevilgningen.

Annonseringen om tom funksjonsassistansepott kom som et lyn fra klar himmel. Bare 14 dager før lanserte Arbeidsforskningsinstituttet en rapport om samfunnsøkonomiske gevinster ved økt sysselsetting av funksjonshemmede.

Rapporten ble bestilt av Likestillings- og mangfoldsutvalget som samtidig lanserte sin NOU «På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter».

Rapporten slår fast at det lønner seg med inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet. Et av funnene er at 15 prosent økning i sysselsettingsraten av funksjonshemmede, vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 26,7 milliarder kroner over en tiårsperiode.

At mangfold og likestilling lønner seg, kommer ikke som noe sjokk. Mangfoldige arbeidsplasser resulterer ofte i bedre arbeidsmiljø, mer kreativitet og innovasjon. Det som derimot er overraskende, er nyheten om stans i tildeling av funksjonsassistanse. Ordningen som åpenbart fører til større funksjonsmangfold på arbeidsplasser.

En av de dette går hardt utover er Magnus Segtnan Skjølberg. Det viser et ferskt intervju med Magnus i Handikapnytt. Han er funksjonshemmet og ferdig utdannet innenfor informatikk i vår. Framtidsplanene er klare, han har fått sommerjobb, og håper å fortsette som programmerer i fast stilling.

Men etter sjokkbeskjeden fra NAV, frykter han at jobbplanene «går i vasken». For å være i arbeid er Magnus avhengig av assistanse i arbeidstiden, den eneste ordningen som fungerer er funksjonsassistanse.

Virke håper regjeringen kan presentere gode nyheter i det reviderte statsbudsjettet. Vi kan ikke risikere å kaste vekk talenter som Magnus.

Vi er enige med forbundsleder i Norges Handikapforbund, «[p]otten for funksjonsassistanse kan ikke være rammestyrt». En konsekvens av rammestyring av funksjonsassistanse, er slike overraskende nyheter.

Hvis funksjonsassistanse skal være en ordning for alle med behov for det, kan den ikke gå tom. Det er sløsing av ressurser vi som samfunn ikke har råd til.

