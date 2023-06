Nok er nok – stans ny oljeleting

Nok en gang beskyldes SV for å kuppe norsk oljepolitikk. Det antydes at SVs krav i ulike forhandlinger på Stortinget er udemokratiske.

Men det er faktisk ikke noe udemokratisk i at et parti bruker sin innflytelse på Stortinget til å få gjennomslag for sin politikk. Det er det motsatte, det er demokrati.

Denne gangen er det kommentator Kjell Werner som er ute og advarer regjeringspartiene. Nok er visst nok. Ja, det skal være sikkert og visst. Det er nok oljeleting nå.

Det sier både FNs generalsekretær, ledende klimaforskere og det Internasjonale Energibyrået.

Det er funnet mer en nok olje og gass. Vi kan ikke brenne alt som er funnet om vi skal unngå de verste konsekvensene av klimakrisen.

Werner mener det er et brudd på spillereglene når SV vil frede særlig verdifulle og sårbare områder før tiden, som han skriver.

Vel, hva med oljeselskapene som vil starte letevirksomhet i de områdene som de miljøfaglige etatene nylig har definert som særlig sårbare og verdifulle, før forvaltningsplanen? Bryter ikke de spillereglene, begår ikke de det Werner kaller et kupp?

I NRKs Politisk kvarter 8. juni spurte jeg Hildegunn Blindheim i Offshore Norge om de ville vente med å starte letevirksomhet i disse områdene til forvaltningsplanen var behandla av Stortinget. Svaret var et kontant nei.

Jeg synes det er litt rart å si at de som vil frede disse sårbare områdene før Stortinget har behandla forvaltningsplanen begår et kupp. Mens de som vil starte oljeleting her, før Stortinget har behandla forvaltningsplanen, de følger bare spillereglene.

Det hele bunner vel i at Werner har et helt annet syn på norsk oljepolitikk enn SV. Det er greit. Men da bør man holde seg til saklige argument, og ikke antyde at det man driver med er udemokratisk.

Det blir for dumt.

