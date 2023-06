Min autistiske merkelapp

Hvorvidt økt diagnostisering av nevrodivergerende fungering som ADHD og autisme er en god utvikling, eller om det heller enn å beskrive noe reelt er et symptom på en innsnevring av samfunnets forståelse av normalitet – og at slike merkelapper begrenser mer enn de hjelper – er en diskusjon i tida jeg har lyst til å si noe om.

Fordi jeg som voksen selv har fått de merkelappene.

Kine Soleng er autist, pedagog og veileder av autistisk perspektiv på autistisk fungering. Assosiert medlem av EUCAP – European Council of Autistic People og medlem i Nevromangfold Norge. (Privat)

Jeg vokste opp uten diagnoser, tilsynelatende velfungerende. Men fra barndommen av har jeg vært hypokonder, kresen, overtenkende, gjort ting mer komplisert enn nødvendig, vært for redd, snakket for mye, tenkt for mye, hatt for mange komplekser, jobba for lite, vært rar, pysete.

Og etter hvert dropout. Røyka og drakk. Helt useriøs. Var dog relativt godt likt i ulike leire, og ansett som velfungerende. Vet ikke hvorfor. Særlig trekk som forbindes med ADHD var fast tillegg til «flink og oppvakt» i vurderingsbøkene mine allerede på mellomtrinnet.

Men istedenfor diagnoser som forteller noe reelt om fungeringa mi, og hjelp, ble det liksom bare befesta som sannhet at jeg ikke gadd å anstrenge meg. Tunge merkelapper, som har vært med på å forme selvbildet mitt og hvordan jeg presenterer meg selv i verden. Men sikkert greit for de som ikke selv må bære dem?

Ord kom lett for meg, og de var mange. Min måte å snakke på har og blitt knytta til holdninga mi. «Selvsentrert». I forbindelse med utredningsprosesser var jeg en dag hos en nevropsykiater som evnetesta meg. Han skrøt av intellektet mitt. Og tipsa meg om at jeg burde snakke litt mindre og slippe andre til. Som om jeg ikke hadde tenkt på det før.

Jeg trodde bare jeg var mer ubrukelig enn andre. Og prøvde å skjule at det var «verre» enn de trodde.

Han og vurderte det som holdninger (og umedisinert ADHD). Jeg fortalte han hvordan jeg har det, men han hørte ikke. For jeg ser ikke ut som en som har det sånn. «Nei da, Kine. Du bare tenker for mye. Du må ikke gjøre det så komplisert». Som om det er noe jeg «gjør» og ikke hvordan de tingene er for meg.

Det at ordene mine ikke har vært nok for å bli forstått, jeg som beskriver så tydelig og detaljert, mer enn andre, har jeg aldri forstått meg på. Et eller annet forvirrer folk, vi når ikke inn til hverandre og jeg forsto aldri hvorfor. Nå skjønner jeg hvorfor. Før forklaringa kom har jeg alltid skamma meg over at jeg ikke gjorde det.

Merkelappene mine lærte meg mye feil om hva jeg klarer og ikke klarer. For selv om andre trodde jeg ikke prøvde eller gadd, var jeg jo selv smertelig klar over at jeg ikke var bedre enn det. Men ikke at det var på grunn av forholdene rundt, og at jeg har nevrodivergerende fungering.

Jeg trodde bare jeg var mer ubrukelig enn andre. Og prøvde å skjule at det var «verre» enn de trodde. Med en blanding av selvironi og selvsikker distanse.

En gang på ungdomsskolen spurte noen meg om jeg ikke kunne svømme. Da døde jeg nok. Hvem klarer ikke å lære seg å svømme selv om man har svømming hver uke og egen svømmelærer? Ikke jeg i hvert fall.

Stumhet, ekkel stimming, tics-aktige greier? No way. Alle vet at trær som faller i skogen ikke lager lyd om ingen er der for å bevitne det. Sant? Det var aldri snakk om noen utredninger (de kunne bare prøvd seg).

Maskering er ensomhet. Hemmelig. Oppføre meg som om det er bånd mellom meg og andre når det ikke er det. Late så hardt som at jeg ikke er i kontakt med verken meg selv eller dem når jeg snakker med dem, at selv om de og kjenner at båndet mangler skal få tvile på sin egen opplevelse. For de skal se meg, og se at jeg er fullstendig uavhengig og friere enn andre, og alt rart med meg er noe jeg velger selv fordi jeg har lyst.

I hele mitt liv har jeg lest og lest og lest, særlig romaner og psykologi og personlighetsteorier, på ubevisst søken etter språk for å forklare «det». Selv om så mye har handla om å skjule «det». Har overlevd på relativt god abstrakt og teoretisk menneskeforståelse som bunner i interesse og glede av dybdeanalyse, å sette små enheter og faktorer – jo flere detaljer jo bedre – sammen til større enheter og se hvordan alle mikroprosessene påvirker hverandre og utvikler seg – hverdagstenkninga mi.

Hvis en detalj er feil eller uklar – og jeg trenger mange detaljer – skjønner jeg gjerne ingenting. Før har fokuset vært på å ikke vise dette utad. Nå er det på å forstå det.

Og å skjule dissosieringa. Det har gjort meg dugandes som pedagog. Mens hverdagslig og personlig interaksjonen der jeg ikke har en spesiell oppgave å utføre, utfordrer. Mye skal klaffe for at jeg skal klare det uten å dissosiere, men iblant gjør jeg det. Etter diagnose er jeg mer komfortabel med å rett og slett gjøre ting som andre gjør sosialt – alene. Jeg tror ikke lenger selv at jeg er gal når jeg er «sær». Det hjelper.

Jeg måtte runde førti før jeg fant språket som muliggjør erfaringa. Asperger. Autisme. Så usannsynlig. Og likevel, der var jeg. I bøkene og artiklene.

Da var jeg allerede blitt diagnostisert med ADHD, og trodde autisme og ADHD var motsetninger som utelukka hverandre (senere har jeg lært at ADHD er den vanligste ‘komorbiditeten’ ved autisme). Begreper som «selektiv mutisme» kunne jeg først knytte til mine erfaringer da jeg så det beskrevet som «situasjonell mutisme» (det første gir assosiasjoner til valgfrihet, og tro meg, ingen velger å bli sånn).

Jeg er autistisk. Hvis en detalj er feil eller uklar – og jeg trenger mange detaljer – skjønner jeg gjerne ingenting. Før har fokuset vært på å ikke vise dette utad. Nå er det på å forstå det.

Så takk for omtanken. Men vi trenger merkelappene. En autistisk person som ikke virker autistisk, som ikke forstås som autistisk og derfor ikke kan få sin egen opplevelse bekrefta, er ikke velfungerende.

Det er en maske. Som hindrer faktisk relasjon og tilknytning og utvikling. Men vi må begynne å snakke om hva autisme er, istedenfor å møte det slik det fremstår fra et ikke-autistisk perspektiv, og da trenger vi merkelappen.

