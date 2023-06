Høyres forslag øker norske strømpriser

Høyre er for havvind dersom vindturbinene også utstyres med hybridkabler, det vil si at de også har kabler som går direkte til utlandet. Det Høyre ikke nevner er at disse direkte kablene også vil øke strømprisen for norske forbrukere.

Vi kan nemlig ikke stenge utenlandskablene rent fysisk, vi er juridisk en del av det europeiske kraftmarkedet. Den eneste måten vi kan «stenge» dem på, er å sprenge kapasiteten. Når kapasiteten i strømkablene er fullt utnyttet, så er resten av strømmen i prinsippet norsk.

Odd Egil Rambøl Odd E. Rambøl er Ap-medlem, siviløkonom og sosiolog. (Mimsy Moller)

Høyres forslag om direkte utenlandskabler kan føre til at strømmen som produseres av havvindturbinene går til utlandet. Det vil ikke lette prispresset i det norske markedet.

Derfor er det viktig at strømmen fra havvind kun kan sendes til Norge. Det er derfor statsråd Terje Aasland med flere sier at den eneste måten vi kan senke strømprisen på, er å produsere mer strøm til bruk i Norge.

Høyre er bekymret over at norske skattebetalere skal subsidiere satsingen på havvind. Dette kan imidlertid være vel anvendte skattepenger. Det vil være et gunstig klimatiltak – og samtidig komme norske skattebetalere til gode gjennom reduserte strømpriser.

Man må undres: følger ikke Høyre med? Nå er det viktig å være i forkant når det satses på havvind. Utbygging av havvind er kompetanse hvor det vil være et stort internasjonalt marked. De som først demonstrerer at de har kompetansen og gjennomføringsevnen, vil ha et betydelig konkurransemessig forsprang.

Høyres forslag vil bety flere års utsettelse. Men som Rolv Wesenlund så treffende sa det: Å være konservativ betyr at du mener at ting bør gjøres, men bare ikke nå.

